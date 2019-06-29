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В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи

30.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи – праздник нового поколения суверенного государства, наследников героического прошлого белорусского народа, преодолевшего многовековой путь к обретению своей независимости. Будакошелевщина всегда была богата на умных, талантливых и инициативных молодых людей.

Хормейстер Уваровичского городского дома культуры Владимир Кривенцов – человек в районе небезызвестный. Он – завсегдатай районных, областных и республиканских концертных площадок, постоянный участник всевозможных культурных и спортивных мероприятий.

В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи

Окончив в 2012 году отделение народных инструментов по классу баяна Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского, молодой человек по инициативе Эллы Ожигиной, директора Уваровичской ДШИ, где Владимир в свое время постигал азы игры на баяне, вернулся на малую родину и был распределен в родной городской поселок Уваровичи, в местный Дом культуры, на нынешнюю должность – хормейстер.
– Разумеется, работа в сфере культуры предполагает, что нужно быть мастером на все руки. И ноги! – смеется юноша. – Поэтому буквально с первых дней я брался за все, что мне предложат: танцевал, пел, участвовал в театральных постановках, был ведущим различных мероприятий. Впрочем, заниматься этим я продолжаю по сей день. Параллельно работаю в родной музыкальной школе – являюсь участником народного ансамбля народных инструментов Уваровичской детской школы искусств, играю на бас-гитаре.
С первых дней работы он является также участником народного ансамбля народных бытовых танцев «Ойра», в свое время стоял у истоков создания ВИА «ДК» Уваровичского городского дома культуры.
– Вместе с «Ойрой» мы исколесили немало населенных пунктов, постоянно принимаем участие в различных танцевальных фестивалях и конкурсах: это и “Сожскі карагод”, и “Берагіня”, и “Ветразь”, и “Вытокі”, и многие-многие другие, – рассказывает Владимир.
К слову, в нынешнем году областной конкурс «Вытокі» стал для молодого человека особенно запоминающимся: он завоевал диплом I степени.
– Это было для меня по-настоящему знаковым и долгожданным событием, – признается Владимир. – Я действительно очень долго к этому шел, усердно и целенаправленно готовился, поэтому радость от победы чувствую до сих пор.
Активное участие принимает он и в жизни районной организации «Белорусский республиканский союз молодежи». Так, на протяжении нескольких лет является бессменным ведущим конкурса «АвтоЛеди», проводимого под эгидой молодежной организации. А в 2016 году принимал участие в районном конкурсе «Мистер БРСМ», где покорил жюри и публику своим невероятным обаянием, артистизмом, мастерством игры на музыкальных инструментах, умением держаться на сцене и был удостоен титула «Мистер Талант».
Не остается молодой человек в стороне и от спортивных мероприятий: он постоянный участник всевозможных состязаний различных уровней, в том числе республиканского: в качестве вратаря мини-футбола в составе команды Гомельской области постоянно принимает участие в республиканской спартакиаде работников культуры и искусства.
Безусловно, его талант и трудолюбие не могли остаться незамеченными, поэтому отнюдь не удивительно, что он был признан «Лучшим по профессии» среди молодежи по итогам социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района за 2016 год.
– Конечно, мне было очень приятно получить эту награду. И могу сказать, что она стала дополнительным стимулом трудиться, творить и радовать людей своим творчеством, – подчеркнул Владимир.
Еще одна представительница «золотой молодежи», о которой мы хотим рассказать вам сегодня, – очаровательная девушка, учитель биологии средней школы №1 райцентра, секретарь первичной организации РО ОО «БРСМ» учреждения образования Елена Коротчикова.

В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи

Будучи уроженкой г. Буда-Кошелево, она олицетворяет собой яркий пример поговорки «Где родился – там и пригодился». После окончания школы Елена решила пойти по стопам матери, учителя начальных классов, и стать педагогом. Поступила в ГГУ имени Франциска Скорины и, получив специальность учителя биологии, вернулась преподавать этот предмет в родную школу.
– Я осознанно хотела распределиться в Буда-Кошелевский район и попасть именно в первую школу, которая «вырастила» меня и дала путевку в жизнь. Хотела, как и молодые люди, уходя в армию, отдать долг малой родине, – с улыбкой вспоминает девушка.
С первых дней работы Елена активно влилась в общественную жизнь школы и районной организации «БРСМ». Впрочем, активисткой молодежной организации она была со времен студенчества: участвовала в различных акциях, проводимых университетской первичкой, являлась волонтером отряда «Помощь ветеранам». Начав трудовую деятельность в средней школе №1, решила продолжить благородную миссию.
– Сегодня первичная организация нашей школы насчитывает 69 человек: 34 педагога и 35 учащихся. Мы – постоянные участники всевозможных акций и мероприятий, проводимых под эгидой молодежной организации: против табакокурения, употребления наркотиков, загрязнения окружающей среды и других. Конечно же, не могли остаться в стороне от масштабной патриотической акции «Беларусь помнит», проводимой в эти дни в преддверии 75-летия освобождения Беларуси. Постоянно оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда, – рассказывает Елена.
То, что она девушка активная, увлеченная и по-настоящему болеет душой за свое дело, говорит и тот факт, что в прошлом году активистка ее первички Дарья Еремич завоевала титул «Мисс БРСМ», а это было бы невозможным без тщательной подготовки под бдительным руководством нашей героини.
– Кстати, сейчас у нас в разгаре подготовка еще двух девушек, уже из числа учителей: Анны Масляковой и Елены Радченко – к конкурсу «АвтоЛеди-2019». Одним словом, жизнь у нас в школе кипит, скучать точно некогда! Большую роль, на мой взгляд, в этом играет и то, что у нас в коллективе очень много молодежи, готовой к любым приключениям и авантюрам, – отмечает Елена.
Впрочем, как уверена девушка, хорошей молодежи не было бы без достойного примера старшего поколения.
– Пользуясь случаем, хочу выразить слова огромной благодарности ветеранам педагогического труда, и особенно учителю географии Екатерине Игоревне Шафранской, учителю химии Александре Васильевне Лутченко, учителю биологии Светлане Михайловне Капустиной, которые всегда были, есть и будут для меня образцом человечности и педагогического мастерства и на которых я стараюсь равняться и в работе, и в жизни. А молодому поколению хочу пожелать не бояться активно выражать свою гражданскую позицию, стремиться к лидерству, реализовывать свои возможности, всегда учиться новому и смело смотреть в будущее, – отметила Елена.
Марина ЛУСЕВИЧ
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В последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи – праздник нового поколения суверенного государства, наследников героического прошлого...
 
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