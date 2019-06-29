В Беларуси сегодня отмечается День экономиста

Источник материала: Газета Авангард

Светлана Алексейкова трудится в экономической службе района без малого 28 лет. Начинала с должности бухгалтера и прошла путь до главного экономиста одного из ведущих сельхозпредприятий Будакошелевщины. В преддверии профессионального праздника она рассказала, какими качествами должен обладать человек, выбравший для себя такую нелегкую и ответственную работу.





– О том, что свяжу жизнь с экономикой, никогда не задумывалась. Хотя мне очень нравились точные предметы: они давались легко. С большим удовольствием решала задачи по математике и физике и в будущем видела себя юристом, – делится Светлана Владимировна. – Поэтому после окончания школы решила поступать на юридический факультет Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Но судьба распорядилась иначе. Успешно сдав вступительные экзамены, я не прошла по конкурсу. Чтобы не терять время даром, взвесив все «за» и «против», устроилась в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» бухгалтером. Видимо, это и определило мой дальнейший профессиональный путь. Признаюсь, работа мне нравилась, хоть практического опыта было маловато. Старалась самостоятельно вникнуть и разобраться во всех ее тонкостях, а если что-то не получалось, обращалась за помощью к старшим коллегам. На руку, наверное, сыграл и тот факт, что мой дедушка в свое время работал бухгалтером на одном из заводов в Киеве, а потом в сельскохозяйственной отрасли. Да и мама посвятила свою жизнь этой профессии.

Светлана Владимировна заочно окончила Белорусский государственный университет транспорта, где получила специальность «бухгалтерский учет, контроль и аудит с квалификацией экономист». Отработав девять лет в коммунальнике, она решила сменить направление деятельности и два года трудилась ведущим бухгалтером в горгазе, после чего более двенадцати лет – в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома: сначала в должности главного экономиста отдела бухгалтерского учета и отчетности, затем начальника отдела по прогнозированию производства, финансам и стимулированию труда. Около пяти лет наша героиня трудится главным экономистом в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». По ее признанию, несмотря на все сложности и специфику работы в сельскохозяйственной отрасли, профессию свою она любит и нисколько не жалеет, что когда-то волею судьбы стала не юристом, а экономистом.

– Работа экономиста очень разнопланова и применима в любой сфере хозяйствования, – рассказывает собеседница. – Чтобы стать хорошим специалистом в нашей профессии, нужно обладать такими качествами, как точность, ответственность, внимательность не только по отношению к цифрам и документам, но и к людям. Ведь зачастую к нам приходят за разъяснениями начислений, касающихся заработной платы. И здесь без самообладания и выдержки порой бывает непросто.

– За что вы любите свою работу? – интересуюсь у женщины.

– Прежде всего работа дает возможность оценить экономическую ситуацию предприятия и рассчитать эффективность различных путей улучшения его финансового состояния. Конечно, нужно понимать, какую ответственность приходится на себя брать, принимая то или иное решение, ведь от этого будет зависеть благосостояние людей, трудящихся в организации или на производстве. Но самое главное – я получаю моральное удовлетворение от своей работы, а это дорогого стоит. С охотой делюсь своим опытом с молодыми специалистами и коллегами, ведь сама не понаслышке знаю, как важны помощь и правильный совет в нашем деле, – отмечает Светлана Владимировна.

Несмотря на занятость на работе, наша героиня находит время и для своих увлечений. Она с огромным удовольствием ухаживает за цветами, которых у нее на приусадебном участке большое количество. Женщина предпочитает активный отдых, поэтому сидеть без дела, даже когда есть свободная минутка, не в ее правилах. Недавно появилось еще одно любимое занятие – выращивание ягодных кустарников, таких как малина, голубика и ежевика. У Светланы Владимировны одной только малины 5 соток, и за всем нужен особый уход и заботливые руки. Благо, супруг всегда рядом и помогает справляться со всем этим разнообразием. Как признается Светлана Алексейкова, работая в саду и на приусадебном участке, она не просто отдыхает душой и отвлекается от забот, но и черпает силы для новых дел и начинаний.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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