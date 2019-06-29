Минск может принять Генассамблею ЮНВТО в 2023 году

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Сергей Ковальчук и Зураба Пололикашвили. Фото Министерства спорта и туризма

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили предложил провести в 2023 году Генассамблею в Минске и обсудить на ней наиболее актуальные проблемы развития туризма в мире. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма по итогам встречи генсека с министром Сергеем Ковальчуком.

По словам Зураба Пололикашвили, он не случайно прилетел в Беларусь во время Европейских игр, поскольку крупные спортивные мероприятия всегда привлекают большое количество туристов. Генсек отметил, что ему интересно оценить этот мультиспортивный проект, так как ЮНВТО планирует в ближайшее время активнее пропагандировать именно спортивный туризм. С этой целью уже рассматриваются предложения и проекты, в которых могут быть задействованы международные спортивные организации, отдельные клубы и выдающиеся спортсмены.

"Зураб Пололикашвили предложил, чтобы после окончания игр белорусская сторона подготовила презентацию о том, как Европейские игры повлияли на приток иностранных гостей и выступила на одном из международных мероприятий под эгидой ЮНВТО. Он также отметил, что Всемирная туристская организация планирует объявить 2020 год Годом агроэкотуризма, и накопленный Беларусью опыт по развитию данного сегмента также мог бы быть полезен другим странам", - рассказали в пресс-службе.

Еще одно направление, которое активно продвигает ЮНВТО, - это стимулирование деловой активности людей не только в столицах, но и в регионах. По мнению Зураба Пололикашвили, это способствует созданию рабочих мест, продвижению туристских дестинаций, развитию инфраструктуры.

Генсек отметил, что Беларуси имеет выгодное географическое положение. "У вас самобытная история и культура, гостеприимные люди, хорошо развитая инфраструктура. Важно сосредоточить усилия на продвижении туристического потенциала страны", - сказал он.

В свою очередь Сергей Ковальчук проинформировал гостя о мерах, которые в последнее время приняты руководством Беларуси по развитию туризма. В частности, о введении 30-дневного безвизового пребывания иностранцев, внесении изменений в законодательную базу, проведении маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение на мировом рынке туристического потенциала страны.

Министр подчеркнул, что в практической деятельности учитывались рекомендации и опыт специалистов ЮНВТО, с которыми давно установлены полезные рабочие контакты.

Вместе с тем Сергей Ковальчук отметил, что поле деятельности для дальнейшего наращивания усилий в сфере туризма у Беларуси огромное. "Мы активно развиваем спортивный, медицинский, деловой, агроэкотуризм. Иностранцы все чаще приезжают в страну, чтобы познакомиться с ее историей, культурой, традициями. Тем не менее этого недостаточно. И советы экспертов ЮНВТО были бы для нас весьма полезны",- сказал он.-0-

Фото Министерства спорта и туризма