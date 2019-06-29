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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары
30.06.2019 10:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, в понедельник, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, в середине дня ожидается плюс 28-34, по северо-западу страны - 24-27 градусов тепла.-0-
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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