Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары

Источник материала: БелТА

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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в понедельник, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, в середине дня ожидается плюс 28-34, по северо-западу страны - 24-27 градусов тепла.-0-

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