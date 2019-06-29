«Ехали в ЕС, нашли кошелек, отдали кассирам. На обратном пути мужа задержали». Семья россиян застряла в Толочине

Источник материала: Tut.by

«Ехали в Европу через Беларусь. Муж нашел на заправке кошелек и отдал его кассирам. Возвращались в Россию опять же через Беларусь, а мужа задержали — его подозревают в краже 100 долларов из того кошелька. Я с двумя детьми ночевала в машине под зданием РУВД в Толочине», — с историей о непростом путешествии в редакцию портала обратилась москвичка Анна.

В начале июня семья россиян — 37-летний Сергей, Анна и двое детей 7 и 11 лет, отправилась в Грецию. Маршрут выбрали сложный: на машине через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию, Македонию. Путешествие обещало быть захватывающим и запоминающимся. «Так и получилось», — с горькой иронией говорит Анна.

— 8 июня по пути в Европу мы пересекали Беларусь. Остановились на заправке на трассе М1 в Толочинском районе. Муж по пути в туалет нашел кошелек. Отдали его кассирам и отправились в путь. Доехали до Греции, отдохнули, и 29 июня въехали в Беларусь, возвращаясь уже домой.

По пути назад семья остановилась практически в районе той самой заправки — только у АЗС на другой стороне трассы. К машине россиян подошли милиционеры, которые проверив документы, сообщили — машина в розыске, а глава семейства проходит по делу о краже. Как оказалось, владелец кошелька, студент Таджикистана обратился с заявлением в милицию — по его словам из бумажника пропали 100 долларов.

— Мужа задержали 29 июня в 23.55. Мне предложили поехать переночевать в агроусадьбу где-то под Толочином, но я побоялась ехать ночью куда-то в незнакомой местности. В итоге, мы с двумя детьми переночевали в машине под зданием РУВД. К тому же теплилась надежда, что мужа отпустят, и где он нас будет искать?

Когда Анне стало понятно, что ее мужа не отпустят, она обратилась в посольство России в Беларуси и начала искать адвоката.

— Сейчас мы ждем следователя. К сожалению, нам не сказали, когда он приедет, и приедет ли сегодня вообще, — говорит Анна.

Женщина недоумевает, как можно обвинить в краже человека, который нашел чужой кошелек и тут же его отдал: «Да если бы мы хотели его присвоить, то просто не отдавали бы его на заправке — логично же?».

Она также удивлена тем фактом, что при пересечении польско-белорусской границы пограничники и таможенники, проверив автомобиль семейства по базе, не сказали, что машина находится в розыске.

В милиции подтвердили факт задержания россиянина.

— Он задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи, — сообщали официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет.

Мы ждем комментария от Следственного комитета.

«Посольство России в Беларуси в курсе ситуации и держит ее под контролем. Дипмиссия находится на связи с семьей и адвокатом», — сообщил TUT.BY консул российского посольства в Беларуси Роман Попов.