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Научиться работать и денег заработать

30.06.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Научиться работать и денег заработать

Двадцать семь девочек заняты в средней школе № 1 пошивом мягкого инвентаря, и один мальчишка помогает с озеленением территории. Эти ученики решили на каникулах немного заработать и устроились в школьную бригаду вторичной занятости.

Девчатами-швеями руководит Татьяна Бобович, а так как организовано две смены, помогает ей Ирина Ежова. Старшие девочки, кому уже исполнилось 16 лет, работают по семь часов, а вообще в бригаду берут с 14 лет и работают там ученицы с восьмого по одиннадцатый класс. За 11 дней, именно столько продлится трудовой десант школьниц, им нужно сшить 200 пододеяльников, 250 простыней, 150 наволочек и 800 пеленок для Глусской районной больницы. Всем необходимым юных работниц обеспечили, на материалы было выделено больше 7700 рублей, чуть больше 49 рублей затрачено на приобретение инвентаря, а вот фонд оплаты труда составил для этой школьной бригады 5826 рублей.

Вообще же этим летом, рассказала главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Светлана Рейзман, в бригады временной трудовой занятости, созданные при СШ № 1, СШ № 2 и гимназии, привлечено 80 школьников. Они занимаются пошивом швейных изделий, ремонтом книг и озеленением территорий. Ученицы первой школы, как уже говорилось, шьют постельное белье и пеленки для райбольницы, девочки из второй школы выполняют заказ для Весновского дома-интерната и районного центра соцобслуживания, а бригада по пошиву швейных изделий в гимназии должна обеспечить свое учебное заведение столовым бельем и шторами. На организацию труда молодежи выделено 40 540 рублей, эти деньги идут на приобретение тканей, инвентаря, трудовых книжек и на зарплату школьникам.

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ

 
 
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Двадцать семь девочек заняты в средней школе № 1 пошивом мягкого инвентаря, и один мальчишка помогает с озеленением территории. Эти ученики решили на каникулах...
 
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