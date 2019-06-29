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Штурм моста и классика перед салютом. Как Витебск гулял на День города

30.06.2019 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебск четыре дня — с 26 по 30 июня — отмечает свое 1045-летие. Главные гуляния в рамках Дня города пришлись на выходные. Мы побывали на основных праздничных площадках.


Концерт «Классика у Ратуши» вечером 29 июня на площади Победы

На площади Победы в субботу прошли выставка ретроавтомобилей, городской конкурс на самого высокого человека, концерт и другие мероприятия. На площадке возле Летнего амфитеатра состоялся чемпионат Витебска по стритболу, а на стадионе в парке имени Фрунзе — соревнования по пляжному футболу.

Различные активности, а также множество выставок к дню рождения города подготовили городские музеи.








На правом берегу Западной Двины в субботу развернулся «бой» — клубы исторической реконструкции показали, как 26 июня 1944 года, в день освобождения города в ходе Витебско-Оршанской операции, красноармейцы штурмовали мост.

Отступавшие немцы заминировали мост через Двину. Командиру саперного взвода 875-го стрелкового полка 158-й дивизии старшему сержанту Федору Блохину поручили спасти объект от подрыва.

Задание бойцы выполнили в ночь на 26 июня. Не таясь, в полный рост, они пошли к мосту прямо на охранявших его немцев — в расчете на то, что противник примет их колонну за свое подразделение. Когда фашисты поняли, что к чему, было поздно: саперы пустили в ход гранаты, вступили в рукопашную. Охрану моста уничтожили.






Советские бойцы заняли оборону в только что отбитых у немцев траншеях. Отразили четыре атаки фашистов, пытавшихся вернуть позиции. Блохин с товарищем обследовали мост и, обнаружив заряд, перерезали все провода, а затем извлекли детонатор, который должен был подорвать 300 ящиков взрывчатки, заложенной под опорами.

На рассвете, когда к мосту пробились основные силы полка, бойцы Блохина перерезали провода еще одного взрывного устройства, которое немцы собирались привести в действие в самый последний момент. Разминированная переправа помогла дивизии быстро перейти на правый берег и завершить освобождение Витебска.

За этот подвиг в 1945 году Федор Блохин получил звание Героя Советского Союза, а в 1964 году стал Почетным гражданином города Витебска.

События 75-летней давности помогли восстановить около 150 реконструкторов. Среди них были члены областного общественного объединения «Товарищи по оружию», а также представители других клубов.





Подарок к дню рождения Витебска сделали организаторы фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» — вечером 29 июня на площади Победы коллектив Art Music Orchestra представил программу «Viva Штраус!».

Музыканты исполнили произведения Иоаганнов Штраусов — отца и сына. Это были не только знаменитые вальсы, но и польки, кадрили, марши и др.

Витебск принял у себя этот фестиваль уже во второй раз (первый концерт прошел в сентябре 2018-го).

Концерт длился два часа, затем в честь 1045-летия Витебска дали праздничный салют.





Празднование Дня города завершится на площади Победы вечером в воскресенье, 30 июня, битвой ди-джеев и гала-концертом I Открытого молодежного фестиваля хореографии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебск четыре дня - с 26 по 30 июня - отмечал свое 1045-летие. Главные гуляния в рамках Дня города пришлись на выходные. Мы побывали на основных праздничных площадках.
 
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