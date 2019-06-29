Похолодание было недолгим. На 1 июля вновь объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и жары

Источник материала: Tut.by

На понедельник, 1 июля, в Беларуси вновь объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30...+34 °C. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды и МЧС .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«1 июля, в понедельник, местами по Беларуси ожидаются грозы, на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30...+34 °C. В Минске 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30 °C», — говорится в сообщении.

Напомним, желтый уровень опасности из-за жары был также объявлен и на воскресенье, 30 июня . Как ранее сообщили синоптики период жары будет недолгим — уже в середине недели вновь похолодает .

МЧС напоминает, что резкие перепады температуры приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при потеплении кислорода становится меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Рекомендации МЧС для населения при грозе Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. Рекомендации МЧС для населения при жаре старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;

помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не пейте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;

пейте как можно больше жидкости;

не покупайте продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов;

не используйте декоративную косметику вообще или сведите ее использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву;

не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C;

старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т. к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т. к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.