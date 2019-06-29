У талантливой еремиччанки Лидии Дручик есть свой метод борьбы с ленью

Источник материала: Полымя

Глядя на Лидию Дручик из агрогородка Еремичи, хрупкую, элегантную девушку, трудно поверить, что она баянистка, которая выступает наравне с крепкими парнями, ведь именно их большинство среди выбравших такой инструмент. Но это не помешало Лидии добиться колоссальных успехов и попасть на районную Доску Почёта. О том, как она идет своим творческим путем, девушка рассказала читателям районной газеты «Полымя».

С детства Лидия Дручик жила с музыкой. В детском саду девушка любила выступать на утренниках, петь и танцевать на музыкальных занятиях. А немного повзрослев, Лидия сама записалась в музыкальную школу.

– Я пошла туда по своей воле, родители были не против, – вспоминает девушка. – Я любила слушать, как играли мои старшие двоюродные сестры. После очередной композиции, сыгранной ими, я захотела пойти в музыкальную школу.

И инструмент выбрала такой же – баян. «Понравился звук», – призналась Лидия.

В конце первого класса она уже приняла участие в районном конкурсе «Молодые исполнители», где заняла третье место – маленькая, но победа. Важная победа, которая дала старт и послужила мотивацией для новых достижений.

Сегодня у девушки масса наград – даже перечислить все трудно. Здесь и звание Дипломанта I степени республиканского конкурса «Талисман удачи», и третье место в Гродненском областном конкурсе «Новые имена», и Лауреат III степени в международном конкурсе «Паруса мечты». Прошу вспомнить одну, самую главную для Лидии:

– В этом году был конкурс сельских школ в Лиде. У меня там было 1 место.

Но признаётся: трудно на каждом конкурсе – везде сильные соперники. К слову, нашей талантливой землячке это не мешает завоёвывать призовые места.

Далее задаю вопрос о трудностях.

– С трудностями особо не сталкивалась. Вспомнить могу только одну: лень, напавшую в один год обучения. Хотелось бросить музыку.

Не могу не спросить, как же бороться с ленью.

– У меня остался один год обучения в музыкальной школе, и я должна показать себя ещё лучше, чем в этом.

И такое жизненное кредо действительно заслуживает похвалы.

Уже в самом начале нашего диалога Лидия показалась мне слишком серьёзной девушкой, настроенной только на учёбу. Сама Лида в некоторой степени опровергла это убеждение.

– Я всегда все успевала. Уроки были сделаны, занятия пропущены не были, время погулять тоже всегда оставалось.

Рассказать о планах на будущее Лидия не решилась: либо их ещё нет, либо убеждена, что желания нельзя произносить вслух – не сбудутся.

Но мы уверены, что у девушки всё получится.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото из архива семьи Дручик