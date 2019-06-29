Главный экономист ОАО «Кореличи-Лен» Галина Болзан рассказала, как встала на путь экономики

Источник материала: Полымя

Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет план приёма на специальность «Экономика» неуклонно снижается, спрос среди абитуриентов на престижную профессию меньше не становится. Магия чисел и мастерство планирования привлекают молодых людей как сейчас, так и сорок лет назад, когда на этот же путь встала Галина Николаевна Болзан, главный экономист ОАО «Кореличи-Лён».





– Расскажите, как и где началась Ваша трудовая деятельность?

– После десяти классов я успешно сдала вступительные экзамены и поступила в Новогрудский государственный торговый колледж, где по истечении двух лет получила специальность бухгалтера. После окончания меня, уроженку Новогрудчины, отправили на юг Беларуси, в Брест, где на протяжении трёх лет (в то время распределение длилось не два, а три года – прим. Ред.) я работала бухгалтером в РУПП «Брестхлебпром». Через год я решила продолжить обучение и поступила на первый курс заочного отделения Московского института пищевой промышленности, где три года сдавала сессии в Минске, а ещё два – в Москве.

– Как работалось в начале карьеры и как работается сейчас?

– Мой трудовой стаж составляет сорок лет, двадцать из которых я проработала бухгалтером и двадцать – экономистом. И если первое – это преимущественно цифры и отчёты, то второе – это планирование доходов, спрогнозировать которые весьма непросто. Посудите сами: уже в январе я должна знать, каким будет урожай в августе (улыбается). Работа экономиста, я бы сказала, предполагает даже некий творческий подход, интуицию. А бухгалтер лишь подсчитывает, поэтому ему проще.

– Галина Николаевна, что ещё входит в сферу Вашей деятельности?

– В мои трудовые обязанности входит экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия, разработка мероприятий по обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, выявлению резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов. Также я занимаюсь планированием и совершенствованием деятельности предприятия, участвую в планировании затрат, использовании ресурсов, расходов и прибыли предприятия. Например, сформировать цену на льняной костюм так, чтобы был и спрос, и выгода – тоже моя задача.

– Как по прошествии сорока лет не потерять интерес к своей профессии?

– В первую очередь, конечно, нужно любить то, чем занимаешься. На протяжении всей жизни я не представляла себя в иной сфере. А если бы и представила, то сразу бы ушла, ведь человек должен заниматься исключительно своим делом. Хороший экономист – это ведь кто? Тот, кто горит душой за прибыль своего предприятия. А человек, находящийся не на своём месте, это чувство испытывать не будет, а, соответственно, и работать в полную силу.

– Галина Николаевна, есть ли у Вас внуки? Хотели бы Вы, чтобы они, как и бабушка, выбрали путь экономиста?

– У меня четверо внуков – Илья, Полина, Елена и Карина. Одна из них, Полина, переходит в четвёртый класс и делает неплохие успехи в предмете, который у большинства вызывает затруднения, – математике. Вот это как раз-таки и даёт надежду, что у девочки мои гены. Что ж, поживём – увидим (улыбается).

Виктория КОСТЮК

Фото автора