В МЧС рассказали, как справиться с резкими перепадами погоды

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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. На большей части территории страны столбики термометров поднимутся до отметки 30-34 градуса. В этой связи в МЧС напомнили основные правила, которые помогут населению справиться с резким изменением погодных условий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Резкие перепады температуры воздуха приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при потеплении кислорода становится меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску для здоровья подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы", - говорится в сообщении МЧС.

Если повышение давления и резкое снижение температуры воздуха протекает вместе с холодными дождями, это особенно сильно сказывается на астматиках, гипертониках и людях, страдающих от желчнокаменной и почечнокаменной болезней. Если перепады температур составляют более 8 градусов в сутки, то это приводит к выбросу в организме человека гистамина, вызывающего аллергические реакции. Порой это происходит даже у тех, у кого ни разу не было подобных проблем.

Для того чтобы уменьшить воздействие резких изменений погоды, в МЧС рекомендуют заниматься умеренными физическими нагрузками, например спортивным шагом, плаванием. "Характер физических упражнений должен зависеть от особенностей вашего организма и его состояния", - подчеркивают в ведомстве.

Отдельное внимание следует уделить питанию: оно должно быть сбалансированным, полноценным. Нужно помнить, какие продукты могут провоцировать головные боли и аллергию, и исключить их употребление. Не стоит в эти дни переедать или недоедать.

Кроме того, рекомендуется отказаться от вредных привычек.

В целом же в жаркую погоду не стоит выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00, когда солнечная активность достигает максимума. Особенно это актуально для детей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых граждан. На улице необходимо держаться в тени, иметь при себе воду. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно помнить, что жара может их усугубить, поэтому лучше иметь при себе лекарства.-0-