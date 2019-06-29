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Free walking tour. Как в Гродно волонтер из Польши продвигает бесплатные экскурсии для туристов

30.06.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно волонтер из Польши решил организовать бесплатные экскурсии в рамках движения Free walking tour. Ставку сделал на приезжих туристов, поэтому о городе рассказывает на английском и польском языках. Своих экскурсантов Пшемек Кучинский ждет три раза в неделю около пожарной каланчи.


В жаркое последнее воскресенье июня на бесплатную экскурсию по Гродно на польском языке к Пшемеку никто не пришел. Он не особо расстроился и предложил нам просто прогуляться по городу, ведь его экскурсия рассчитана на туристов, которые в Гродно приезжают впервые.

 — Горожанам будет просто не интересно, — говорит Пшемек.

Free walking tour — это международное движение, в рамках которого гиды совершенно бесплатно проводят экскурсии для тех туристов, которые не пользуются услугами турфирм или традиционных экскурсоводов. Экскурсии — бесплатные. При этом гиды сосредотачиваются не только на истории города, но и рассказывают туристам о том, как и чем живут его жители. И если в других городах опознавательным знаком таких экскурсоводов стали зонтики, то гродненские гиды собираются одеваться в майки со специально разработанным лого. Но пока это в планах.


 — Приезжим часто интересно узнать об уровне жизни, сколько стоят квартиры, сколько выходит квартплата, стоимость талончиков на автобус или троллейбус, зарплаты, пенсии. И гиды, которые живут на месте, рассказывают об этих аспектах жизни, ведь они знают все изнутри, — говорит Пшемек.

Туристам в Гродно он предлагает большую экскурсию, во время которой показывает основные достопримечательности: Коложу, Старый и Новый замки, синагогу, район Городница, пешеходную улицу Советскую, на которой рассказывает о сохранившейся старой застройке.

Помимо собственно работы гидом, на общественных началах Пшемек ищет энтузиастов в Гродно, которые бы тоже хотели присоединиться к движению Free walking tour. Программа максимум — организовать все так, чтобы после отъезда поляка домой, в городе остались люди, которые и дальше развивали инициативу. Пока в команде всего несколько человек, но Пшемек надеется, что и экскурсоводов, и заинтересованных в таких экскурсиях людей станет больше.


Парень говорит, что об истории городарассказывает объективно и не делает упор на какой-то определенный период.

 — Например, советский период в Польше однозначно воспринимается, как оккупация. В Беларуси все немного по-другому и есть люди, которые вспоминают те годы с ностальгией. Тот период — это тоже история. И о нем стоит говорить. Вот, например, на Новом замке до сих пор есть советский барельеф и звезда. По мне — пусть оно так и остается. Это уже история. Хотя замок при постройке выглядел по-другому, но, конечно, это вопрос для дискуссий, — говорит Пшемек.


В Беларусь он приехал по одной из волонтерских программ. «Прикреплен» к общественной организации «Третий сектор». Говорит, что нашу страну для своего волонтерства выбрал неслучайно. Пшемек считает, что в культурном плане Беларусь и Польша тесно связаны. Да и, говорит, давно хотел посмотреть на родину своих предков.

 — Я все время думал, что мой прапрадед был поляком по национальности и поэтому в какой-то момент уехал в Польшу. Однако оказалось, что был он белорусом. Жил на Полесье, а потом оказался в Поморье, — рассказывает Пшемек. Он живет в Гдыне, где, кстати, тоже организовывал подобные экскурсии, но для горожан.

— Там главная задача была показать Гдыню с необычной стороны. В Гродно все по-другому. Наши исторические прогулки рассчитаны в первую очередь на туристов, которые приехали сюда, например, на несколько дней и нуждаются в большой обзорной экскурсии. А еще, знаете, как бывает в новом месте — иногда сложно сориентироваться, что-то найти, а мы подскажем, покажем, где можно поесть, как доехать в центр. Все то, что было нужно мне, когда я сюда приехал первый раз.


В рамках Free walking tour в Гродно уже прошло четыре экскурсии. На первую прогулку по городу пришло только два человека, потом была большая группа поляков и несколько индивидуальных туристов. А вот в воскресенье — никого. Но Пшемек не расстраивается и говорит, что в любом случае будет приходить в полдень к пожарной каланче каждые среду, субботу (экскурсии на английском) и воскресенье (на польском).

— Проблема в том, что мы, конечно, делаем объявления об экскурсиях, но обратной связи у нас с туристами нет. Сейчас в Гродно 4 человека, которые согласны проводить бесплатные экскурсии по городу. Надеюсь, в конце концов мы соберем крепкую команду и Free walking tour здесь будет только развиваться, — говорит молодой человек. Он отмечает, что у Гродно есть большой туристический потенциал, который надо использовать любыми способами, в том числе и такими бесплатными экскурсиями.


 — Еще несколько месяцев назад первые в списке среди безвизовых туристов были литовцы, сейчас — поляки. В Польше есть большой интерес к Беларуси. К сожалению, там не рассказывают, что вот есть такой замечательный город с большой историей, как Гродно, где, например, прошел последний сейм Речи Посполитой. О Беларуси поляки узнают по телевизору, когда что-то случается и оказавшись здесь, многому удивляются, — рассказывает поляк. —  Говорят: мы думали, что тут все по-другому.


Развитие туризма хорошо влияет не только на экономику, но и на культурные связи между людьми, уверен Пшемек.

 — Поездки меняют представления о мире, и о стране в частности. Конечно, Гродно есть еще, к чему стремиться. Например, Гданьск в год посещает около 4 миллионов человек, здесь же цифры скромнее, но все впереди. Безвиз очень способствует развитию туризма. Полякам иногда лень сделать лишние движения. И поэтому многим легче поехать, допустим, в Германию, чем в Беларусь. Однако сейчас все стало так просто, что можно потратить свои драгоценные 5−10 минут на заполнение анкеты и приехать в Гродно, — уверен Пшемек.


Следующие экскурсии в областном центре, кстати, пройдут 2 (с учетом празднования Дня независимости экскурсию на английском перенесли на вторник) и 7 июля.
У самого же Пшемека в сентябре заканчивается его волонтерская миссия в Гродно. В планах приехать в Беларусь снова. Но обосноваться уже в Бресте, где также продвигать бесплатные экскурсии.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно волонтер из Польши решил продвигать бесплатные экскурсии в рамках движения Free walking tour. Ставку сделал на туристов, поэтому о городе рассказывает на...
 
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