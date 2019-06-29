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Как попасть на службу в органы внутренних дел

30.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Как попасть на службу в органы внутренних дел

* Фото носит иллюстративный характер

Непростое решение о выборе будущей профессии рано или поздно приходится принимать каждому человеку в своей жизни. Иногда определиться бывает непросто. Тогда, чтобы принять именно то самое, правильное решение, необходимо познакомиться с условиями работы в той сфере профессиональной деятельности, с которой, возможно, в будущем придется связать свою жизнь.

Об условиях прохождения службы и о том, как попасть на службу в органы внутренних дел, рассказал начальник Столинского отделения Департамента охраны Вадим Михайлович Супрунчик.

— На службу в органы внутренних дел принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

На должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состав принимаются граждане, как правило – не старше 28 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 28 лет, если к моменту достижения предельного возраста состояния на службе они будут иметь право на пенсию за выслугу лет.

Этапы оформления кандидатов, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел:

Сотрудником кадровой службы при обращении гражданина выясняются следующие вопросы согласно предъявляемым требованиям для оформления на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь:

— возраст;

— гражданство;

— наличие образования, специальность по образованию;

— степень годности по результатам комиссии в районном военном комиссариате;

— проходил ли ранее службу в органах внутренних дел;

— наличие судимости у него и его близких родственников.

Кандидату выдаются бланки для заполнения:

— анкета (вставить ссылку скачать);

— автобиография (вставить ссылку скачать);

— декларации;

— перечень необходимых документов для предоставления в комплектующий орган;

— перечень необходимых документов для прохождения военно-врачебной комиссии;

— направление для прохождения военно-врачебной комиссии;

— индивидуальная ведомость физической подготовленности для сдачи зачетов.

После заполнения кандидатом анкеты, автобиографии и предоставления в комплектующий орган проводится:

— проверка достоверности заполнения анкеты и автобиографии;

— оформление запросов для проведения специальной проверки.

Направляются запросы:

— для предоставления сведений о степени годности кандидата к службе в Вооруженных Силах в РВК, где кандидат состоит на воинском учете;

— для получения характеристик на кандидата (в учебные заведения, войсковые части, предприятия, организации и учреждения, где ранее кандидат обучался, проходил службу и работал).

Кандидат предоставляет рекомендации-поручительства сотрудников либо пенсионеров ОВД о целесообразности приема его на службу.

После полного изучения предоставленных документов, результатов специальной проверки и положительного прохождения ВВК кандидат направляется для прохождения предварительной стажировки в предполагаемой должности.

В случае успешного прохождения предварительной стажировки, вопрос о приеме на службу в ОВД рассматривается на аттестационных комиссиях комплектующего органа, которые ходатайствуют о приеме кандидата на службу в ОВД и направлении его на первоначальную подготовку.

Вероника ГЕЙДЕН

 
Теги: знакомства
 
 
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Непростое решение о выборе будущей профессии рано или поздно приходится принимать каждому человеку в своей жизни. Иногда определиться бывает непросто.
 
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