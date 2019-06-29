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Кочиянчич очарован атмосферой Минска и любовью Беларуси к спорту

30.06.2019 20:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кочиянчич очарован атмосферой Минска и любовью Беларуси к спорту
Янез Кочиянчич. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация II Европейских игр оказалась на высшем уровне, Беларусь оставила о себе впечатление как страна, где прекрасно относятся к спорту. Такую оценку озвучил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Глава ЕОК отметил, что организация мультиспортивного форума превзошла все его ожидания и заслуживает всяческих похвал. "Люди здесь открытые и дружелюбные, наилучшим образом принимают иностранных гостей, - сказал он. - Я очарован атмосферой в городе, Спортивной деревне, тем, как хорошо работает инфраструктура, фан-зоны. Это совершенно новое, необыкновенное впечатление от Беларуси как от дружной страны, где прекрасно относятся к спорту".

Янез Кочиянчич подчеркнул важную миссию спорта, который помогает сплотить людей, наладить дружбу и взаимопонимание между народами. "Могу с уверенностью говорить, что Беларусь отлично использует эту возможность", - отметил он.

Также президент ЕОК акцентировал внимание на необходимости разделять политику и спорт. "Конечно, обсуждается проблема использования допинга на спортивных состязаниях, и необходимо стремиться к его полному запрету. Те, кто употребляет допинг, должны раз и навсегда быть отстранены от спортивных состязаний. Но нельзя же наказывать целые страны путем коллективных штрафов", - высказал он свою позицию.

В целом он считает, что Европейские игры, которые задумывались как второе по успешности мировое спортивное мероприятие после Олимпийских игр, оправдали себя. "Здесь участвует большое количество молодых спортсменов, которые проявляют свой талант, энергию и энтузиазм. Они могут показать отличный результат на Олимпиаде в Токио в следующем году. Европейские игры стали великолепным спортивным мероприятием, которое в корне отличается от остальных существующих состязаний", - заключил Янез Кочиянчич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация II Европейских игр оказалась на высшем уровне, Беларусь оставила о себе впечатление как страна, где прекрасно относятся к...
 
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