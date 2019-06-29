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В Беларуси очень ответственно подошли к организации II Европейских игр - посол Молдовы

30.06.2019 21:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси очень ответственно подошли к организации II Европейских игр. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, сообщает БЕЛТА.

"То, как организованы II Европейские игры в Беларуси, насколько ответственно подошли местные власти, - это уровень европейский, мировой. Это, конечно, очень здорово. Белорусов отличает традиционный порядок во всем. Очень четко распределены обязанности между всеми, приятно видеть, как работают волонтеры", - сказал Виктор Сорочан.

Звездный посол II Европейских игр Алексей Ягудин назвал Игры в Минске грандиозным праздником спорта. "Самое главное для зрителей - возможность увидеть эту красочную борьбу, а для спортсменов - не важно, это чемпионат Европы, мира, Олимпийские или Европейские игры - это площадка показать и раскрыть себя", - подчеркнул он.

"Соревнования очень интересные, всем нравятся. Спортсмены, которые успели выехать в город, говорят, что Минск очень красивый, что у нас прекрасные люди. А те, что уезжали прямо после своего соревнования, сожалели, что им не удалось погулять по городу. Поэтому мы приглашаем всех приехать еще не раз", - отметила чемпионка II Европейских игр по дзюдо Марина Слуцкая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси очень ответственно подошли к организации II Европейских игр. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал...
 
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