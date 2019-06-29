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Беларусь отлично провела Европейские игры - Кочиянчич

30.06.2019 21:10 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь отлично провела Европейские игры - Кочиянчич
Янез Кочиянчич. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отлично провела II Европейские игры. Об этом сегодня журналистам заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ЕОК отметил большую работу, которую провела белорусская сторона. "Эти игры проведены отлично, они являются хорошей основой для проведения следующих", - сказал Янез Кочиянчич. Он подчеркнул, что Европейские игры сохраняют чистоту от допинга и поздравил с этим все страны-участницы и организаторов.

Янез Кочиянчич привел статистику игр. В них приняли участие 3660 спортсменов из всех 50 стран Европейских комитетов. Медали получили 43 страны. Больше всего на счету России - 109 медалей.

Поддержал президента ЕОК председатель координационной комиссии ЕОК по Европейским играм в Минске Спирос Капралос, подчеркнув, что "II Европейские игры превзошли все ожидания". Он сказал, что спортсмены, спортивные федерации и олимпийские комитеты хорошо отзывались об условиях проживания, транспортном сообщении, дали высокую оценку спортивным объектам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отлично провела II Европейские игры. Об этом сегодня журналистам заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез...
 
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