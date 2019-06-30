II Европейские игры в Минске стали ярким мультиспортивным форумом - Кочиянчич

Источник материала: БелТА

Янез Кочиянчич

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры в Минске стали ярким мультиспортивным форумом. Об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич на церемонии закрытия игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они стали настоящим праздником европейского и международного спорта. Совместно с нашими друзьями и организаторами из Беларуси мы провели яркий мультиспортивный форум, по масштабу уступающий только Олимпийским играм", - заявил Янез Кочиянчич.

Президент ЕОК выразил отдельную благодарность волонтерам, которые сделали эти игры поистине знаковым и уникальным событием. "Царила прекрасная атмосфера, и мы гордимся достигнутыми результатами", - заявил он.

Европейский континент, на котором проживает менее десятой части населения мира, завоевывает почти половину медалей на летних Олимпийских играх. "Если быть точным - 47% медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и столько же на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в прошлом году, - сказал Янез Кочиянчич. - Разумеется, мы планируем поддерживать этот статус и впредь. Намерены бороться и дальше, добиваясь высочайших результатов в мировом спорте. Здесь, на играх, перед нами выступали лучшие спортсмены нашего континента, и их результаты подтверждают, что мы на правильном пути".

В последние несколько лет спортивный мир столкнулся со многими проблемами, отметил президент ЕОК. Он назвал это кризисом, главной составляющей которого является допинг. ЕОК продолжат бороться за чистый спорт, в котором нет места допингу, придерживаясь той же политики, что и на Европейских играх в Минске. "Но, несмотря на то, что каждый спортсмен, нарушающий допинговые правила, должен быть наказан или отстранен от спорта, мы не можем допустить, чтобы наказание понесла вся страна, которую этот спортсмен представляет. Коллективная ответственность недопустима и неэтична, - заявил Янез Кочиянчич. - Поэтому я очень рад, что на Европейских играх в Минске Олимпийский комитет России был восстановлен в правах и подтвердил свою спортивную силу, завоевав наибольшее количество медалей". Он выразил признательность МОК, ОКР, ВАДА и их руководству за мудрость и терпение, проявленные в этой сложной ситуации.

Президент ЕОК поздравил белорусских спортсменов с завоеванием второго места в общем медальном зачете. Это потрясающее достижение для принимающей страны, отметил он.

В заключение своей речи Янез Кочиянчич на белорусском языке выразил слова благодарности белорусской нации и ее лидеру за теплую гостеприимность, добавив, что очень это ценит.

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске состоялась на главной спортивной арене Беларуси - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

II Европейские игры в Минске проходили в течение 10 дней. Более 4 тыс. спортсменов из 50 государств соревновались в 15 видах спорта. Официальный девиз игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Логотип - "папараць-кветка" (цветок папоротника), несущий символическое значение в культуре славян. Талисман - лисенок по имени Лесик.

Белорусские атлеты по итогам соревнований оказались в числе лидеров европейского и мирового спорта. На домашних площадках белорусы завоевали 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград. Всего - 69.

I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские спортсмены завоевали 43 награды.-0-