Игры - всё, долги белорусов, странности ЦТ, соблазнение и боль баскетболисток. Все выходные TUT

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня у нас опять жара (вот только не покупаешься нигде нормально ) и буря (да сколько можно-то!) — кое-где температура будет прямо зашкаливать ! Радует только, что это ненадолго и скоро снова похолодает . А между тем Европу накрыла аномальная жара — во Франции вон столбик термометра поднялся до +45,9°C ( и в этом совсем нет ничего хорошего !). Ладно, давайте быстро вспомним, чем страна жила на прошлой неделе , пробежимся по самым важным новостям выходных — и вперед, в новый июль!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Ну вот и все, отмучились . Вчера вечером на «Динамо» прошла церемония закрытия Европейских игр (даже Путин прилетал , заодно и с Лукашенко на электрокаре по резиденции покатался и похвалил наши Игры). Знаете, кстати, кто наш флаг нес ? В медальном зачете победила Россия, завоевавшая 109 медалей. Второе место у команды Беларуси (наши атлеты завоевали 69 наград, включая 24 золотые), третье — у Украины. «Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Александр Лукашенко. Смотрите, как это все было .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Бывали в Новогрудке? Если да, то вам точно показывали Курган Бессмертия Адама Мицкевича . Он уникален для Беларуси, более того, насыпь является объектом историко-культурного наследия международного значения. А знаете, почему ?

. Он уникален для Беларуси, более того, насыпь является объектом историко-культурного наследия международного значения. ? Витебск и Могилев в выходные отмечали Дни города . Как это было — смотрите в наших ярких фоторепортажах здесь и здесь . В Минске же в субботу прошел День России, и основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного — выступления рэпера Тимати (бесплатного, между прочим). Наро-о-о-оду пришло!.. Смотрите, как это было .

. Как это было — смотрите в наших ярких фоторепортажах и . В Минске же в субботу прошел День России, и основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного — выступления рэпера Тимати (бесплатного, между прочим). Наро-о-о-оду пришло!.. . А мы тем временем пригласили в студию девушек и попробовали на них советы по соблазнению из интернета. Оказалось, то, что многие из вас примут за шутку, действительно может сработать !

О СПОРТЕ

Сегодня стартуют соревнования в одиночном женском разряде на Уимблдоне — и вот вам все расклады . Азаренко и Саснович в разных кругах могут встретиться с Симоной Халеп, Соболенко может впервые сыграть с кем-то из сестер Уильямс (а если нет — с ноунейм-подростком), а Вера Лапко начнет турнир с матча против первой ракетки Китая. В общем, будет интересно!





А как дела в белорусском футболе ? В выходные завершился очередной тур чемпионата страны , и никакой интриги — лидер бессменен.

? В выходные , и никакой интриги — лидер бессменен. И давайте посочувствуем нашим баскетболисткам. В выходные женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы с серьезной разнице в счете — а это значит, что мы не сможем бороться за путевку на Олимпийские игры. Увы.

Все новости субботы, 29 июня

Все новости воскресенья, 30 июня

Кстати, друзья! Нам очень нужна ваша помощь. Может, вы узнаете на этих снимках своих родственников ? Тогда напишите нам, пожалуйста. Ждем и надеемся — и хорошей нам всем недели! И имейте в виду, что у же сегодня в Минске начинаются репетиции парада — и все будет перекрыто .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY