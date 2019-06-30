Игры - всё, долги белорусов, странности ЦТ, соблазнение и боль баскетболисток. Все выходные TUT

Ну вот и все, отмучились. Вчера вечером на «Динамо» прошла церемония закрытия Европейских игр (даже Путин прилетал, заодно и с Лукашенко на электрокаре по резиденции покатался и похвалил наши Игры). Знаете, кстати, кто наш флаг нес? В медальном зачете победила Россия, завоевавшая 109 медалей. Второе место у команды Беларуси (наши атлеты завоевали 69 наград, включая 24 золотые), третье — у Украины. «Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Александр Лукашенко. Смотрите, как это все было.
А на границе двух Корей встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын — и Трамп стал первым действующим президентом США, вообще ступившим на северокорейскую территорию. О чем говорили — расскажем здесь.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Смотрите, какая странная история. Семья россиян ехала через Беларусь. Мужчина нашел на заправке кошелек — и отдал его оператору. Но вскоре его задержали по подозрению в краже 100 долларов из этого кошелька. Жена недоумевает, как можно обвинить в краже человека, который нашел чужой кошелек и тут же его отдал: «Да если бы мы хотели его присвоить, то просто не отдавали бы его на заправке — логично же?» А что говорят в СК?
Но давайте о хорошем. Читали новый материал нашего проекта «Я живу»? Мы побывали в Гвознице, агрогородке на брестском Полесье, который еще рано записывать в деревни-зомби: здесь есть школа, магазин, есть свое хозяйство и несколько жителей, которые не спешат ставить на своей малой родине крест. Вот, например, Юрий Билецкий — бывший начальник местного пожарного поста, сейчас выращивает патиссоны и дает работу местным… В общем, у нас очередная грустная, но светлая и нужная история, не пропустите.
А еще мы TUT ради интереса сравнили цены на наши продукты в Беларуси и России — и вот что вышло. Представляете, кусок нашего сыра в Питере, например, почти на 6 рублей дороже, чем в Минске!
Перед выходными РИКЗ озвучил результаты ЦТ по математике. Несмотря на то что средний балл абитуриентов в этом году заметно вырос, часть школьников недовольны итогами теста. Причем в первую очередь негодуют те, кто набрал высокий балл: «С новой системой вышло так: тем, кто знает предмет плохо, баллы подняли, а тем, кто хорошо, — опустили». В чем дело — давайте объясним здесь. Кстати, сегодня последнее ЦТ — по истории, а мы пока давайте проверим свои знания по предмету, который абитуриенты сдавали в субботу. Ну что, кто что помнит из школьного курса географии?
Вот у нас необычная экскурсия по минской подземке. 35 лет назад в нашей столице запустили первую линию метро на восемь станций — от «Института культуры» до «Московской» — и сейчас мы прокатились по старейшим станциям и узнали, где в Минске каждый день дают салюты, а в любое время года растут подсолнухи. Спорим, о многих история метро вы даже не слышали?..
Бывали в Новогрудке? Если да, то вам точно показывали Курган Бессмертия Адама Мицкевича. Он уникален для Беларуси, более того, насыпь является объектом историко-культурного наследия международного значения. А знаете, почему?
Витебск и Могилев в выходные отмечали Дни города. Как это было — смотрите в наших ярких фоторепортажах здесь и здесь. В Минске же в субботу прошел День России, и основная масса гостей собралась в фан-зоне у Дворца спорта только ради одного — выступления рэпера Тимати (бесплатного, между прочим). Наро-о-о-оду пришло!..Смотрите, как это было.
А мы тем временем пригласили в студию девушек и попробовали на них советы по соблазнению из интернета. Оказалось, то, что многие из вас примут за шутку, действительно может сработать!
О СПОРТЕ
Сегодня стартуют соревнования в одиночном женском разряде на Уимблдоне — и вот вам все расклады. Азаренко и Саснович в разных кругах могут встретиться с Симоной Халеп, Соболенко может впервые сыграть с кем-то из сестер Уильямс (а если нет — с ноунейм-подростком), а Вера Лапко начнет турнир с матча против первой ракетки Китая. В общем, будет интересно!