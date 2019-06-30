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Погода в Бресте на неделе. Жаре осталось недолго?
01.07.2019 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой рабочей недели в Бресте будет жарким, обещает
В понедельник днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +32°С.
Во вторник жара спадет. Во второй половине дня будет ясная, без осадков погода и +22…+24°С.
В среду днем будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +19°С.
В четверг будет облачно и до +17°С.
В пятницу возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем — +19…+21°С.
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В понедельник днем будет до +32°С.
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