Погода в Бресте на неделе. Жаре осталось недолго?

Источник материала: Tut.by

Начало новой рабочей недели в Бресте будет жарким, обещает pogoda.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +32°С.

Во вторник жара спадет. Во второй половине дня будет ясная, без осадков погода и +22…+24°С.

В среду днем будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +19°С.

В четверг будет облачно и до +17°С.

В пятницу возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем — +19…+21°С.

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