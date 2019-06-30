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Появилась телеверсия концерта с элементами реконструкции со Дня города в Могилеве. Как вам?

01.07.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеверсию концерта с элементами реконструкции, который прошел в Могилеве в День города, 28 июня, представила ТРК «Могилев». В концерте под названием «Солдатами были все…» участвовали 4 тысячи человек, танки, самолеты, лошади. Это было самое масштабное мероприятие подобного рода в Могилеве за всю историю.

TUT.BY рассказывал и показывал, как прошел концерт. А теперь вы можете увидеть его с другого ракурса и сравнить с тем, что видели вживую. Или увидеть впервые.

Как вам? Давайте обсудим в комментариях.

 
Теги: Могилев
 
 
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Это было самое масштабное мероприятие подобного рода в Могилеве за всю историю.
 
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