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Появилась телеверсия концерта с элементами реконструкции со Дня города в Могилеве. Как вам?
01.07.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеверсию концерта с элементами реконструкции, который прошел в Могилеве в День города, 28 июня,
TUT.BY
Как вам? Давайте обсудим в комментариях.
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Это было самое масштабное мероприятие подобного рода в Могилеве за всю историю.
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