Появилась телеверсия концерта с элементами реконструкции со Дня города в Могилеве. Как вам?

Источник материала: Tut.by

Телеверсию концерта с элементами реконструкции, который прошел в Могилеве в День города, 28 июня, представила ТРК «Могилев». В концерте под названием «Солдатами были все…» участвовали 4 тысячи человек, танки, самолеты, лошади. Это было самое масштабное мероприятие подобного рода в Могилеве за всю историю.

TUT.BY рассказывал и показывал , как прошел концерт. А теперь вы можете увидеть его с другого ракурса и сравнить с тем, что видели вживую. Или увидеть впервые.

Как вам? Давайте обсудим в комментариях.