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То 34ºС, то 18ºС. Непостоянная погода в Гомеле на неделе

01.07.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане снова будут изнывать от вернувшейся аномальной жары. Но надолго ли все это? Синоптики обещают, что нет.


Итак, в понедельник, 1 июля, будет не просто жарко, а очень жарко — +34ºC (и это в тени!).

Но уже завтра нас ждет резкое понижение температуры до +25ºC и дождь.

В среду будет еще прохладнее — всего +22ºC и ветер порывами 16 м/с.

В четверг +18…+20ºC, ясно.

В пятницу — до +23ºC и снова без осадков.

Хорошей недели вам, друзья!

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Сегодня гомельчане снова будут изнывать от вернувшейся аномальной жары. Но надолго ли все это?
 
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