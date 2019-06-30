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То 34ºС, то 18ºС. Непостоянная погода в Гомеле на неделе
01.07.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня гомельчане снова будут изнывать от вернувшейся аномальной жары. Но надолго ли все это?
Итак, в понедельник, 1 июля, будет не просто жарко, а очень жарко — +34ºC (и это в тени!).
Но уже завтра нас ждет резкое понижение температуры до +25ºC и дождь.
В среду будет еще прохладнее — всего +22ºC и ветер порывами 16 м/с.
В четверг +18…+20ºC, ясно.
В пятницу — до +23ºC и снова без осадков.
Хорошей недели вам, друзья!
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Сегодня гомельчане снова будут изнывать от вернувшейся аномальной жары. Но надолго ли все это?
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