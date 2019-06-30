То 34ºС, то 18ºС. Непостоянная погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане снова будут изнывать от вернувшейся аномальной жары. Но надолго ли все это? Синоптики обещают, что нет.





Итак, в понедельник, 1 июля, будет не просто жарко, а очень жарко — +34ºC (и это в тени!).

Но уже завтра нас ждет резкое понижение температуры до +25ºC и дождь.

В среду будет еще прохладнее — всего +22ºC и ветер порывами 16 м/с.

В четверг +18…+20ºC, ясно.

В пятницу — до +23ºC и снова без осадков.

Хорошей недели вам, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .