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Похоже, лето немного устало. Погода в Гродно на неделе
01.07.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящая неделя будет ветреной, иногда прохладной и дождливой,
Сегодня будет до +27 °С, переменная облачность, вечером возможен дождь. Будет ветрено — порывы до 14 м/c.
Во вторник — до +22 °C, переменная облачность, вечером — дождь. И опять ветер — порывы до 16 м/c.
В среду воздух днем прогреется всего до +19 °C. Облачно, дожди и ветер.
В четверг — переменная облачность, днем возможен дождь. Температура воздуха днем — до +17 °С. Порывы ветра — 13 м/c.
В пятницу — до +17 °C, сплошная облачность, дожди и ветер.
Хорошей недели вам, друзья!
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Предстоящая неделя будет ветреной, иногда прохладной и дождливой, обещают синоптики. Приготовьте зонтики и свитера.
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