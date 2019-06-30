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Кажется, лето немного устало. Погода в Могилеве на неделе
01.07.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кажется, лето немного устало — и начинает второй свой месяц с похолодания. В Могилеве всю неделю столбик термометра будет стремиться вниз, по прогнозу — дожди, а к выходным
Сегодня, 1 июля, будет жарко и солнечно — но только в первой половине дня, когда столбик термометра поднимется до +31°С. Вечером прогнозируют дождь и грозу. Весь день ветер будет порывистым — до 14 м/с.
Во вторник температура воздуха начнет заметно падать — ожидается уже +15…+22°С. По прогнозу — небольшие дожди днем и вечером, в до обеда — порывистый ветер.
В среду, 3 июля, порывы ветра могут достигать 17 м/с, будет +12…+18°С, переменная облачность. Днем возможен дождь.
Четверг станет самым холодны днем недели — +11…+16°С. В течение суток возможны дожди.
В пятницу, 5 июля, днем будет чуть теплее — +18°С, — но весь день будет пасмурно, ветрено и дождливо. Днем ожидается гроза.
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Самым холодным днем недели будет четверг - ожидается максимум +16 градусов.
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