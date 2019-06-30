Кажется, лето немного устало. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Кажется, лето немного устало — и начинает второй свой месяц с похолодания. В Могилеве всю неделю столбик термометра будет стремиться вниз, по прогнозу — дожди, а к выходным обещают грозы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 1 июля, будет жарко и солнечно — но только в первой половине дня, когда столбик термометра поднимется до +31°С. Вечером прогнозируют дождь и грозу. Весь день ветер будет порывистым — до 14 м/с.

Во вторник температура воздуха начнет заметно падать — ожидается уже +15…+22°С. По прогнозу — небольшие дожди днем и вечером, в до обеда — порывистый ветер.

В среду, 3 июля, порывы ветра могут достигать 17 м/с, будет +12…+18°С, переменная облачность. Днем возможен дождь.

Четверг станет самым холодны днем недели — +11…+16°С. В течение суток возможны дожди.

В пятницу, 5 июля, днем будет чуть теплее — +18°С, — но весь день будет пасмурно, ветрено и дождливо. Днем ожидается гроза.

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