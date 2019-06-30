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Жара - всё. Погода в Витебске на неделе

01.07.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале первой июльской недели будет жарко, но уже к середине похолодает, возможны дожди, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 1 июля, температура воздуха достигнет +26…28 °C. Без осадков, но ветрено.

Во вторник, 2 июля, днем уже +21…23 °C. В прогнозе — дождь.

В среду, четверг и пятницу, по предварительному прогнозу, погода будет одинаковой: днем до +17 °C, ветрено, возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале первой июльской недели будет жарко, но уже к середине похолодает, и возможны дожди.
 
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