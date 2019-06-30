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Три месяца без газа, воды - и с нечистотами. В Речице канализация размыла дорогу, ее не сделали до сих пор

01.07.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице в переулке Двадненко канализационные стоки размыли грунт, произошло обрушение дороги. Случилось это еще три месяца назад, но по словам, местных, последствия до сих пор не устранены. На улице постоянно пахнет нечистотами, а котлован все ближе подбирается к одному из домов.


Жители переулка говорят, что стоки подмывали грунт и выходили на поверхность колодца уже давно. А в декабре канализация и вовсе затопила участки.

—  После этого подтопления в пробах грунта, которые взяли работники санстанции, выявили превышение кишечной палочки. Я неоднократно обращался с просьбой отсыпать грунт, но так и не дождался: пришлось сделать это за свой счет, ведь оставлять все так было небезопасно, — говорит Николай Прокофьевич — хозяин дома, расположенного в переулке.

Но оказалось, это только начало неприятностей: в марте на месте подмыва обвалился грунт — и произошло обрушение дороги.

Рабочие ЖКХ разрыли на месте порыва котлован и вроде как приступили к ремонту канализации, однако процесс не завершен до сих пор. А жильцы соседних домов уже три месяца сидят без газа и горячей воды.

— Дома отключили от газа, так как обрезали газовую трубу, она расположена выше канализационной. Сейчас мы готовим на электрических плитках. Уже два месяца нет горячей воды, так как она нагревается с помощью газового котла, а газа нет. Поскольку канализация открыта, то по всей округе разносится невыносимый запах, а сам котлован все больше осыпается и уже уже подобрался к самой калитке нашего дома, — рассказывает о своих бедах Николай.


В «Речицаводоканал» TUT.BY рассказали, почему затягивается ремонт и когда он закончится.

— Сложности были связаны с тем, что половина коммцникаций Речицы идет через этот участок и оставить полгорода без воды мы не можем. Канализация старая, коммуникации старые, глубина 7 метров: запустить туда людей нельзя по технике безопасности, грунт может обрушиться, поэтому сначала мы забивали сваи — на это ушло время. Сейчас заказали каналопромывочную машину из Гродно. На следующей неделе планируем начать промывку, протянем новые трубы — а там 150 метров. В июле закончим работы, — пообещал директор филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» Владимир Рыбаков.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Речице канализационные стоки размыли грунт и произошло обрушение дороги. Случилось это еще три месяца назад, но по словам, местных, последствия до сих пор не...
 
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