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Ген хлеба. Как в Беларуси сохраняют старые культуры и выводят новые
01.07.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Чтобы по-настоящему понять, как рождается хлеб, нужно понаблюдать за беспрерывной и невероятно сложной работой селекционера», — уверены наши ученые. В продолжении совместного с
Ген будущей пшеницы
В научно-практическом центре нас встречает руководитель отдела генетических ресурсов растений, кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Матыс и сразу же отвечает на еще не заданный вопрос:
— Меня все время спрашивают, какие успехи у наших селекционеров. Сравните: в советское время на белорусских полях на одном гектаре получали 10 центнеров пшеницы. Проще говоря, с такого участка можно было собрать 1000 килограммов зерна. Наши ученые уже создали сорта, урожайность которых в десять раз выше!
Селекционеры изучают генетическое строение зерновых культур. При этом используются ДНК-методы: благодаря им можно найти необходимый ген, который отвечает за искомый признак растения. Ученый может работать над устойчивостью пшеницы к болезням, ее морозостойкостью и так далее. Найденные гены он целенаправленно будет вводить новому сорту. Чем полнее информация по предложенному образцу, тем больше шансов на успех, чтобы в итоге получить продукт с необходимыми показателями.
— Обижает, когда люди недооценивают важность работы ученых, — говорит собеседница. — Мы делаем всё, чтобы на столах у белорусов всегда был хлеб. К примеру, последние три года в стране наблюдается засуха, что не характерно для климатической зоны Беларуси. Система искусственного орошения полей — удовольствие дорогое и у нас не применяется. А селекционеры уже работают над созданием сортов, которые будут давать стабильный урожай в условиях засушливой погоды.
Чтобы селекционер мог создать высокоурожайный сорт, ему нужны образцы — источники необходимых признаков. Эффективнее всего использовать материал из генетического банка растений — не зря ученые называют его началом селекционного процесса.
Растениеводческий Ноев ковчег
В белорусском генетическом банке растений находится 38 тысяч коллекционных образцов, среди которых около восьми тысяч зерновых культур. Одной только пшеницы — и яровой, и озимой — можно насчитать более четырех тысяч образцов. Научно-практический центр в Жодино руководит республиканской программой «Генофонд растений», в которой участвуют 13 научных учреждений по всей стране.
— В советское время белорусские селекционеры все свои сорта передавали на хранение в ленинградский Всесоюзный институт растениеводства имени Вавилова, — рассказывает Ирина Матыс. — После обретения самостоятельности многие контакты в этой сфере были потеряны, и селекционеры ощутили определенный голод в генетических ресурсах.
Программа «Генофонд растений» заработала в стране в 2000 году, наш генбанк и его базовая коллекция были сформированы к 2015 году. Недавно в Беларусь с визитом приезжала международный эксперт ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) по генным банкам Ева Тхорн. Она публично сказала, что белорусские ученые добились выдающихся результатов: за такое короткое время не только собрали полноценную коллекцию, но и в соответствии с мировыми стандартами систематизировали ее.
Белорусский генбанк вошел в состав интегрированных генных банков Европы. Это позволяет нашим ученым получать от заграничных коллег уникальный материал для селекции. Отечественные сорта также очень востребованы. К примеру, европейские ученые признали 19 образцов белорусской озимой пшеницы уникальными по своему происхождению.
А в Норвегии на островах архипелага Шпицберген во всемирном хранилище генных ресурсов находится 500 белорусских образцов ячменя и пшеницы.
Минус 18 градусов — плюс сорок лет хранения
Сохранение всего этого богатства — особая наука. Образцы, предназначенные для текущей работы, долго не залеживаются. Рассортированные и промаркированные, они хранятся в стеклянных банках при комнатной температуре и постоянно выдаются селекционерам. Активная коллекция, необходимая для передачи отечественным и зарубежным ученым, сохраняется в специальной камере при температуре +3 градуса. Ирина Станиславовна объясняет:
— Эти материалы сохраняются в течение 15 лет. Каждые пять лет мы контролируем их жизнеспособность. Если они утрачивают былую лабораторную всхожесть (соотношение количества проросших зерен к количеству высеянных в чашку Петри семян. — Прим. TUT.BY), то зерна приходится изымать, высеивать в поле, а урожай заново готовить к закладке.
Кроме этого, здесь есть долгосрочная базовая коллекция. Это золотой фонд коллекции, где образцы готовятся к путешествию во времени. Некоторые из них будут извлечены и посеяны через сорок лет.
Перед тем как коллекционные образцы заложить на хранение, их необходимо поместить в сорбционную камеру. В ней поддерживается температура воздуха +20 °С, но при этом минимальная влажность — 3−5%. После этой процедуры образцы готовят к закладке. Их расфасовывают в специальные упаковки. В маленькие помещается 500 зерен, в большие — до 2000. Маркируют номером, в котором зашифрованы данные о стране происхождения, культуре, ее виде и разновидности. В вакуумной машине пакет запаивают, а после — помещают в камеру, где при температуре минус 18 градусов он будет храниться до 40 лет. Эти условия позволяют реже проводить контрольные проверки — всего лишь раз в 10 лет.
Ирина Станиславовна подчеркивает, что длительное сохранение образцов в условиях генного банка выгодно экономически: оно позволяет избежать многочисленных затрат. Без минусовых температур культуры приходилось бы каждый год пересевать и тратить деньги на поддержание сорта.
Кстати, стеллажи камер уже заполнены под завязку. Ученые надеются, что в ближайшее время получат новую холодильную установку, а в перспективе — новое здание, в котором необходимое для хранения оборудование будет запланировано на стадии проектирования. Коллекция, признанная объектом национального достояния, этого заслуживает.
В тренде — староместное
Коллекционные образцы из генбанка передаются в отделы научно-практического центра на изучение. Селекционеру предстоит описать более сорока признаков по каждому образцу, а потом еще три года изучать их в полевых условиях. Руководитель лаборатории озимой пшеницы, кандидат биологических наук Станислав Гордей рассказывает, что на создание сорта с нуля нужно потратить не менее 10−12 лет. Все начинается с изучения образцов мировой коллекции, выделения ценных генотипов в качестве исходного материала, продолжается проведением гибридизации и многолетним отбором лучших из созданных в течение многих лет образцов, а завершается передачей наиболее высокоурожайных сортов на государственные испытания.
Особое внимание ученые уделяют поиску генов, которые отвечают за устойчивость растений к болезням. Белорусский климат с высокой влажностью и резкими перепадами температур провоцирует заболевания у зерновых культур. Чем устойчивее будут растения, тем меньше пестицидов придется использовать для их обеззараживания. Следовательно, чем меньше химикатов применят аграрии, тем более экологически чистыми будут продукты на полках магазинов.
— Мировые тренды в изучении генресурсов направлены на сохранение староместных сортов, то есть тех растений, что испокон веков произрастали на тех или иных землях. К примеру, для Беларуси актуальна полба — предок пшеницы, который некогда произрастал у нас. Подобные растения хорошо адаптированы, неприхотливы к погодным условиям, меньше страдают от вредителей. Сейчас полбой интересуются приверженцы здорового питания. Несмотря на низкую урожайность, оказалось, что полба — абсолютный чемпион среди пшеницы по содержанию белков, витаминов и аминокислот. Такой образец может стать для коллекционера кладезем уникальных признаков, которые хотелось бы передать современным зерновым культурам.
Все оттенки мучного
Но бывают случаи, когда определенные процессы невозможно провести непосредственно в поле. С этой целью в научно-практическом центре был создан отдел биохимии и биотехнологии. Например, группа генетики и биотехнологии под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Елены Кулинкович создает новый селекционный материал, отбирает наиболее перспективные генотипы и доращивает нужные селекционеру растения на искусственных питательных средах.
— В лабораториях отдела оценивают качество зерна, — рассказывает собеседница. — Делается это по параметрам, которые важны для производства, в том числе и для выпечки хлеба. После наших анализов становится понятно, какие сорта лучше подходят для хлебопечения, а какие эффективнее использовать в других отраслях, например в животноводстве.
Сотрудники определяют стекловидность зерна (его консистенцию на разрезе или разломе. — Прим. TUT.BY), содержание белка, клейковины, жира, клетчатки, цвет получающейся муки и прочие характеристики, по которым можно судить о качестве будущего продукта. Каждый из показателей важен для дальнейшего продвижения сорта.
В отделе воспроизводят заводской процесс выпечки хлеба, чтобы досконально определить свойства муки и теста. Изучив зерно, его перемалывают. Получившуюся муку исследуют. Например, на фаринографе проверяется ее водопоглотительная способность, чтобы знать, сколько воды в дальнейшем потребуется для замеса теста.
— Упругость и деформацию теста можно зафиксировать на альвео-консистографе, — рассказывает Елена Кулинкович. — Аппарат в течение 26 минут замешивает тесто, раскатывает его в блинчики, а потом под давлением раздувает тесто в шар, чтобы определить его растяжимость, упругость и хлебопекарную силу. В дальнейшем из каждого образца выпекают хлеб, чтобы определить качество готового продукта.
Для ученого важна полная информация об условиях, в которых происходит рост и развитие растений, поэтому в отделе биохимии и биотехнологии проводят и агрохимические анализы, в том числе анализы почвы. Выясняют, сколько азота, калия и фосфора в ней содержится. Какая кислотность у образца, ведь при низких показателях культуры будут плохо расти. Результаты всех исследований передаются другим ученым центра. И пока очередной опытный образец еще набирает силу в поле, селекционер уже знает, насколько хороший хлеб получится из этого сорта.
О следующем этапе пути хлеба мы расскажем в продолжении нашего проекта.
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