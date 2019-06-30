ДОСЬЕ: Освобождение Беларуси в июле 1944 года

Источник материала: БелТА

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В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Первый районный центр БССР Комарин был освобожден 23 сентября 1943 года. Наступательная операция "Багратион", начавшаяся 23 июня 1944 года, завершилась в июле полным освобождением территории Беларуси.

В течение первых дней проведения Белорусской наступательной операции "Багратион" группа немецких армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение, ее главные силы были окружены и разгромлены.

События в Беларуси привели Гитлера в ярость. 28 июня он сместил генерал-фельдмаршала Э.Буша с должности командующего группой армий "Центр" и назначил на его место генерал-фельдмаршала В.Моделя. Он принял решение организовать оборону восточнее Минска. Сюда же командование вермахта срочно перебросило охранные и специальные части из групп армий "Север" и "Северная Украина", однако этих сил оказалось недостаточно, чтобы остановить продвижение Красной Армии. Советские войска, обходя опорные пункты врага лесами и болотами, продолжали продвигаться в направлении Минска, Слуцка и Молодечно.

Решающие схватки развернулись в полосе наступления 3-го Белорусского фронта на реке Березине, в районе Борисова. В 1812 году эта река была свидетельницей гибели армии Наполеона, теперь же здесь под ударами советской армии терпели поражение войска вермахта. В ночь на 1 июля соединения Красной Армии ворвались в Борисов и на рассвете освободили город. 13 частям и соединениям, отличившимся при его освобождении, присвоены почетные наименования "Борисовских".

В результате наступления советских войск 1 июля освобождены Бегомльский, Шарковщинский, Гресский, Борисовский районы; 2 июля - Плисский, Докшицкий, Старобинский, Смолевичский, Логойский, Червенский, Куренецкий, Столбцовский районы. В ходе Минской операции войска 2-го и 1-го Белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков города Червень и Столбцы.

С мощным ударом Красной Армии слились решительные действия белорусских партизан, которыми впервые за период Великой Отечественной войны были налажены связь и оперативное взаимодействие с войсками фронтов. Народные мстители наносили удары по коммуникациям противника, срывали подвоз подкреплений, вооружения и боеприпасов к линии фронта, организовывали засады.

Особую роль в достижении высоких темпов наступления сыграли танковые войска. Так, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь в затяжные бои, 4-я гвардейская танковая бригада подполковника О.А.Лосика, входившая во 2-й гвардейский танковый корпус, опередила главные силы отступающих гитлеровцев более чем на 100 км. В ночь на 3 июля бригада по шоссе устремилась к Минску, с ходу развернулась в боевой порядок и с северо-востока ворвалась на городские окраины. Вскоре на северную окраину Минска вышли и передовые части 5-й гвардейской танковой армии.

Тесня противника, танковые части, поддержанные подоспевшими войсками 11-й гвардейской и 31-й армии 3-го Белорусского фронта, начали отбивать у врага квартал за кварталом. В середине дня 3 июля с юго-востока в город вступил 1-й гвардейский танковый корпус, а вслед за ним - 3-я армия 1-го Белорусского фронта. Поздно вечером 3 июля 1944 года столица Беларуси была освобождена от оккупантов.

52 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Минских". В честь освобождения столицы Беларуси в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 2-й гвардейский танковый корпус и 4-я гвардейская танковая бригада были награждены орденом Красного Знамени. 16 танкистов за подвиги при освобождении Минска и Минской области стали Героями Советского Союза. В центре Минска на постаменте установлен танк 4-й гвардейской танковой бригады.

3 июля освобождены Глубокский, Пуховичский, Березинский, Ильянский, Радошковичский и Островецкий районы.

Под Минском была окружена и до 11 июля разгромлена крупная группировка немецких войск. Уничтожение окруженной группировки гитлеровцев под Минском Ставка Главнокомандования возложила на войска 2-го Белорусского фронта и 31-ю армию 3-го Белорусского фронта. В "минский котел" попало 105 тыс. гитлеровцев. Впервые в наступательных действиях Красной Армии противник был окружен и разгромлен в результате параллельного и фронтального преследования на глубине 200-250 км от переднего края его обороны. На заключительном этапе главную роль в ликвидации "минского котла" сыграла 31-я армия генерала В.Д.Крюченкина.

Упорные бои за Полоцк продолжались 4 дня. Совинформбюро сообщало: "На подступах к городу противник соорудил глубоко эшелонированную оборонительную полосу, получившую название линии "Тигр". В самом городе немцы построили большое количество долговременных огневых точек, приспособив для этой цели каменные здания. Наши войска прорвали линию "Тигр", преодолели внутренние обводы полоцкого укрепленного района и завязали бои на улицах города. Немцы отчаянно сопротивлялись и цеплялись буквально за каждый дом. Наши бойцы выбивали немцев из подвалов, домов, блиндажей и дзотов. Бои продолжались всю ночь. B боях за Полоцк немцы понесли огромные потери в людях и технике". В ходе Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта 4 июля освободили город. 31 части и соединению, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Полоцких". В этот же день освобождены Дуниловичский, Дисненский, Миорский, Клецкий, Заславский, Руденский, Узденский, Кривичский, Мядельский и Несвижский районы.

5 июля освобождены Ляховичский, Сморгонский, Воложинский, Туровский, Поставский районы. В ходе Вильнюсской операции войсками 3-го Белорусского фронта освобожден город Молодечно. 13 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Молодечненских".

6 июля освобождены Житковичский, Ивенецкий, Дзержинский, Браславский, Ленинский, Свирский; 7 июля - Ошмянский, Юратишковский, Мирский, Столинский, Ганцевичский районы.

8 июля в ходе Белостокской операции войсками 2-го Белорусского фронта освобожден Новогрудок. В ходе наступления на барановичско-слонимском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили областной центр Барановичи. 28 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Барановичских". От оккупантов очищены Видзовский, Любчанский, Ивьевский, Кореличский, Новогрудский, Новомышский, Городищенский районы.

9 июля в ходе Вильнюсской операции войсками 3-го Белорусского фронта освобождена Лида. 4 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Лидских". Освобождены Дятловский, Давид-Городокский районы.

В ходе наступления на барановичско-брестском направлении войска 1-го Белорусского фронта при поддержке Днепровской речной военной флотилии 14 июля штурмом овладели Пинском. Ночью корабли флотилии высадили десант на южной окраине города. Десантники завязали уличные бои с гарнизоном противника. Тем временем советские войска форсировали реки Ясельда и Припять и с двух сторон ворвались в город. 18 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Пинских".

5-16 июля советские войска преследовали отступавшие части противника, уничтожая их арьергарды и отражая контратаки. Войска 3-й армии к вечеру 9 июля достигли рубежа pек Неман и Молчадь, продвинулись за пять суток на 120-125 км. Введенные в сражение 10 июля войска 50-й армии к 16 июля вышли на рубеж pек Свислочь и Неман, форсировали их и освободили Гродно (16 июля - правобережная часть города, 24 июля - занеманская часть). Частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Гродненских".

28 июля в ходе Люблин-Брестской наступательной операции 70-я армия, форсировав Западный Буг, обошла Брест с юго-запада, а 28-я армия вышла к Западному Бугу северо-западнее Бреста. Пути отхода брестской группировки противника на запад были отрезаны. 28 июля войска 61-й армии при содействии части сил 70-й и 28-й армий освободили Брест. 47 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования "Брестских".

К концу июля Беларусь была полностью очищена от гитлеровских оккупантов, началось освобождение Литвы, Латвии и Польши. В ходе операции "Багратион" линия фронта была отброшена на запад на 600 км.

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войн. Многие историки расценивают его как катастрофу вермахта, а некоторые - и как окончательное поражение нацистов. Действительно, общие потери немцев летом 1944 года превысили те, которые они понесли на Волге, под Сталинградом. На территории республики-партизанки было уничтожено свыше 381 тыс. и взято в плен 158 тыс. гитлеровских солдат, офицеров и генералов.

Родина высоко оценила массовый героизм советских воинов в боях за Беларусь: 1687 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 39 белорусов; на белорусской земле свыше 20 воинов повторили подвиг Александра Матросова; свыше 10 летчиков совершили воздушные тараны и около 30 - повторили подвиг Николая Гастелло; 874 воинские части награждены орденами; 747 воинских частей удостоены почетных наименований белорусских городов; свыше 100 Героев Советского Союза в послевоенные годы были удостоены звания почетных граждан белорусских городов. Командующий 65-й армии генерал П.И.Батов удостоен этого звания в 7 городах, освобожденных его бойцами: Барановичах, Бобруйске, Калинковичах, Лоеве, Речице, Светлогорске, Слониме.

Беларусь помнит и чтит своих освободителей. На алтарь Великой Победы наша страна принесла миллионы жизней своих граждан. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 млн 300 тыс. белорусов и уроженцев республики. В разгроме фашистских захватчиков участвовали партизаны и подпольщики. За три года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уничтожили почти полмиллиона гитлеровцев и полицейских. Вклад белорусского народа в Великую Победу, в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире.-0-