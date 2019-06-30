Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце трехлетнему ребенку

Источник материала: БелТА

Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги провели трехлетнему мальчику сложнейшую операцию на сердце, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Потребовалось 3 часа 20 минут, чтобы провести все необходимые манипуляции для коррекции порока сердца. Ребенку требовалась процедура Росса - Кона. "Кроме того, мы восстанавливали функцию сердца, потому что в связи с пороком у мальчика левый желудочек был покрыт ненормальной тканью и ее нужно было удалить. Делали пластику клапана. Таким образом, операция состоит из четырех частей, поэтому на такое длительное время пришлось остановить сердце", - рассказал Константин Дроздовский.

/Будет дополнено/.-0-