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Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце трехлетнему ребенку

01.07.2019 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце трехлетнему ребенку
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги провели трехлетнему мальчику сложнейшую операцию на сердце, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Потребовалось 3 часа 20 минут, чтобы провести все необходимые манипуляции для коррекции порока сердца. Ребенку требовалась процедура Росса - Кона. "Кроме того, мы восстанавливали функцию сердца, потому что в связи с пороком у мальчика левый желудочек был покрыт ненормальной тканью и ее нужно было удалить. Делали пластику клапана. Таким образом, операция состоит из четырех частей, поэтому на такое длительное время пришлось остановить сердце", - рассказал Константин Дроздовский.

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Теги: Минск
 
 
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги провели трехлетнему мальчику сложнейшую операцию на сердце, сообщил журналистам директор РНПЦ...
 
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