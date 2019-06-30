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В Минске рассматривают громкое дело об убийстве бизнесмена в Березино. Главный фигурант: «Не виноват»

01.07.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице начался суд по делу об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. По версии следствия, у него выбивали долг по просьбе менеджера из Минска Андрея Косяка — но исполнитель перестарался и убил мужчину. Вскоре под прицел попал Косяк, как нежелательный свидетель.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, дело началось еще осенью 2016-го, но подозреваемых искали несколько лет. Дерзкое убийство не давало покоя СК и МВД, тем более Александр Лукашенко назвал раскрытие преступления «вопросом чести».

26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский как обычно утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, за городом к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто. Случайным свидетелем стал проезжавший мимо сотрудник МЧС, но нападавший совсем не испугался этого — наоборот, спугнул его выстрелом и продолжил начатое.

Audi Q5 сгорела почти полностью, а преступник — не оставил и следа, говорили в МВД. В распоряжении следователей было только примерное описание преступника: мужчина лет 40 и ростом 170 см, спортивного телосложения в хорошей физической форме.

Пришлось изучить все, что происходило с Метельским в течение нескольких последних лет. С 2011 года его доходы резко пошли вверх, оказалось, на «вторичке» он покупал и переоформлял на третьих лиц дома и квартиры, давал в долг крупные суммы (в одном случае — 100 тысяч долларов). И также сотрудничал с рядом фирм в России.

Одна из таких фирм стала зацепкой: кроме Метельского с ней сотрудничал менеджер из Минска Андрей Косяк. А второй тоже убит вскоре, через спустя месяц после первого (за что были осуждены двое человек — Ростислав Светчиков и Алексей Синькевич).

Выяснилось, что менеджер минского Гормолзавода № 2 Андрей Косяк занимался продажей «молочки» в Беларуси и России. А вот Метельский имел долю в фирме, которая задолжала местным контрагентам крупную сумму за поставку молочно-жирового концентрата — не много не мало, а почти полмиллиона долларов. Об этом в интерью изданию «СБ. Беларусь Сегодня» рассказал замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

По версии следствия, менеджер Косяк попросил своего водителя, уже упомянутого Ростислава Светчикова, чтобы тот подыскал «нужного человека» для возвращения этого долга, за что обещал 20 тысяч долларов. Светчиков обратился к знакомому Алексею Синькевичу, 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба под Минском, а в прошлом — спецназовца с опытом службы не один десяток лет.

Следствие предполагает, что разговор его с Метельским не сложился, случился так называемый «эксцесс исполнителя» — он попросту убил бизнесмена. Такой новости менеджер испугался, и тогда Синькевич якобы решил убрать этого свидетеля. Косяк пропал уже в ноябре, но его тело нашли только через год, когда за его убийство были осуждены Синькевич и Светчиков. Они получили 24 и 23 года лишения свободы.

Сегодня в Минский областной суд пришли мать и супруга Сергея Метельского, а также родные Андрея Косяка. До заседания в клетке начал говорить Синькевич, именно его обвиняют в убийстве, поджоге машины Метельского, вымогательстве и незаконных действиях с оружием.

«Все сфабриковано, я никогда не знал его! Мы никогда не пересекались», — выкрикивал фигурант, видимо, говоря о Метельском.

Позже, на вопрос суда о возможности видеосъемки журналистами, он ответил: «Прошу, даже требую». Но возразил прокурор Вадим Кисель, напомнив, что впереди допросы следователей, и «в целях безопасности видеосъемку надо прекратить». В зале кроме обычного конвоя рядом присутствует человек в форме и маске на лице.

Судья Вячеслав Тулейко попросил телевизионщиков выключить камеры.

Прокурор Вадим Кисель зачитал: еще в августе 2016-го, за месяц до убийства, к Синькевичу (конкретно его обвиняют в убийстве) через своего водителя обратился менеджер Косяк, чтобы истребовать «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов». За что полагался «процент» в 20 тысяч.

Как гласит обвинение, фигуранты как минимум два раза встречались лично с Метельским и угрожали насилием и уничтожением имущества, если не отдаст деньги. А 26 сентября утром Синькевич дождался бизнесмена у дома, сел к нему в машину, а на развязке дорог выстрелил в шею — Метельский умер от острой кровопотери, дыхательной и сердечной недостаточности.

У обвиняемых спросили, признают ли они вину? На все четыре статьи УК главный фигурант Синькевич повторил «нет, нет, нет, нет». Затем обратились к Светчикову:

«Признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», — сказал второй. Напомним, его обвиняют только в вымогательстве, за что грозит от 5 до 15 лет. Первому, отметим, грозит наказание вплоть до смертной казни.

Допрос обвиняемого Синькевича начался со слов «не признаю, я не знал Метельского и Косяка, в Березино никогда не был, никогда не стрелял в людей, не вымогал денег». Мужчина утверждает, что и раньше приговор за убийство Косяка получил ни за что:

«Следствие нарушило УК РБ, УПК РБ… Я был поражен всесильным влиянием Следственного комитета», — говорит человек в клетке.

То, что оперативники ГУБОПиК называли «оперативными комбинациями, тактическими ходами и оперативной хитростью» при расследовании дела о Метельском, фигурант называет фальсификацией. По его словам, через неделю после того, как его приговорили к 23 годам за убийство менеджера Косяка, в камеру пришли сотрудники ГУБОПиК.

«Сказали, что можно уменьшить мой срок, если возьму убийство Метельского. Тогда приговор отменят, а по Косяку получу 16 лет. Как раз был репортаж о требовании Лукашенко разобраться в деле», — говорит фигурант.

Он говорит, что невиновен, но пошел на поводу, когда его убедили, что виноват Светчиков, нужно просто помочь следствию. А по итогу в дело оказались втянуты даже его родные, которых задерживали.

«Следователь знает всю правду, но она не нужна СК и ГУБОПиК», — уверяет он.

 
Теги: Минск
 
 
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