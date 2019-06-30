В Минске рассматривают громкое дело об убийстве бизнесмена в Березино. Главный фигурант: «Не виноват»

Источник материала: Tut.by

В столице начался суд по делу об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. По версии следствия, у него выбивали долг по просьбе менеджера из Минска Андрея Косяка — но исполнитель перестарался и убил мужчину. Вскоре под прицел попал Косяк, как нежелательный свидетель.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, дело началось еще осенью 2016-го, но подозреваемых искали несколько лет. Дерзкое убийство не давало покоя СК и МВД, тем более Александр Лукашенко назвал раскрытие преступления «вопросом чести».

26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский как обычно утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, за городом к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто. Случайным свидетелем стал проезжавший мимо сотрудник МЧС, но нападавший совсем не испугался этого — наоборот, спугнул его выстрелом и продолжил начатое.

Audi Q5 сгорела почти полностью, а преступник — не оставил и следа, говорили в МВД. В распоряжении следователей было только примерное описание преступника: мужчина лет 40 и ростом 170 см, спортивного телосложения в хорошей физической форме.

Пришлось изучить все, что происходило с Метельским в течение нескольких последних лет. С 2011 года его доходы резко пошли вверх, оказалось, на «вторичке» он покупал и переоформлял на третьих лиц дома и квартиры, давал в долг крупные суммы (в одном случае — 100 тысяч долларов). И также сотрудничал с рядом фирм в России.

Одна из таких фирм стала зацепкой: кроме Метельского с ней сотрудничал менеджер из Минска Андрей Косяк. А второй тоже убит вскоре, через спустя месяц после первого (за что были осуждены двое человек — Ростислав Светчиков и Алексей Синькевич).

Выяснилось, что менеджер минского Гормолзавода № 2 Андрей Косяк занимался продажей «молочки» в Беларуси и России. А вот Метельский имел долю в фирме, которая задолжала местным контрагентам крупную сумму за поставку молочно-жирового концентрата — не много не мало, а почти полмиллиона долларов. Об этом в интерью изданию «СБ. Беларусь Сегодня» рассказал замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

По версии следствия , менеджер Косяк попросил своего водителя, уже упомянутого Ростислава Светчикова, чтобы тот подыскал «нужного человека» для возвращения этого долга, за что обещал 20 тысяч долларов. Светчиков обратился к знакомому Алексею Синькевичу, 41-летнему владельцу пейнтбольного клуба под Минском, а в прошлом — спецназовца с опытом службы не один десяток лет.

Следствие предполагает, что разговор его с Метельским не сложился, случился так называемый «эксцесс исполнителя» — он попросту убил бизнесмена. Такой новости менеджер испугался, и тогда Синькевич якобы решил убрать этого свидетеля. Косяк пропал уже в ноябре, но его тело нашли только через год, когда за его убийство были осуждены Синькевич и Светчиков. Они получили 24 и 23 года лишения свободы.

Сегодня в Минский областной суд пришли мать и супруга Сергея Метельского, а также родные Андрея Косяка. До заседания в клетке начал говорить Синькевич, именно его обвиняют в убийстве, поджоге машины Метельского, вымогательстве и незаконных действиях с оружием.

«Все сфабриковано, я никогда не знал его! Мы никогда не пересекались», — выкрикивал фигурант, видимо, говоря о Метельском.

Позже, на вопрос суда о возможности видеосъемки журналистами, он ответил: «Прошу, даже требую». Но возразил прокурор Вадим Кисель, напомнив, что впереди допросы следователей, и «в целях безопасности видеосъемку надо прекратить». В зале кроме обычного конвоя рядом присутствует человек в форме и маске на лице.

Судья Вячеслав Тулейко попросил телевизионщиков выключить камеры.

Прокурор Вадим Кисель зачитал: еще в августе 2016-го, за месяц до убийства, к Синькевичу (конкретно его обвиняют в убийстве) через своего водителя обратился менеджер Косяк, чтобы истребовать «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов». За что полагался «процент» в 20 тысяч.

Как гласит обвинение, фигуранты как минимум два раза встречались лично с Метельским и угрожали насилием и уничтожением имущества, если не отдаст деньги. А 26 сентября утром Синькевич дождался бизнесмена у дома, сел к нему в машину, а на развязке дорог выстрелил в шею — Метельский умер от острой кровопотери, дыхательной и сердечной недостаточности.

У обвиняемых спросили, признают ли они вину? На все четыре статьи УК главный фигурант Синькевич повторил «нет, нет, нет, нет». Затем обратились к Светчикову:

«Признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», — сказал второй. Напомним, его обвиняют только в вымогательстве, за что грозит от 5 до 15 лет. Первому, отметим, грозит наказание вплоть до смертной казни.

Допрос обвиняемого Синькевича начался со слов «не признаю, я не знал Метельского и Косяка, в Березино никогда не был, никогда не стрелял в людей, не вымогал денег». Мужчина утверждает, что и раньше приговор за убийство Косяка получил ни за что:

«Следствие нарушило УК РБ, УПК РБ… Я был поражен всесильным влиянием Следственного комитета», — говорит человек в клетке.

То, что оперативники ГУБОПиК называли «оперативными комбинациями, тактическими ходами и оперативной хитростью» при расследовании дела о Метельском, фигурант называет фальсификацией. По его словам, через неделю после того, как его приговорили к 23 годам за убийство менеджера Косяка, в камеру пришли сотрудники ГУБОПиК.

«Сказали, что можно уменьшить мой срок, если возьму убийство Метельского. Тогда приговор отменят, а по Косяку получу 16 лет. Как раз был репортаж о требовании Лукашенко разобраться в деле», — говорит фигурант.

Он говорит, что невиновен, но пошел на поводу, когда его убедили, что виноват Светчиков, нужно просто помочь следствию. А по итогу в дело оказались втянуты даже его родные, которых задерживали.

«Следователь знает всю правду, но она не нужна СК и ГУБОПиК», — уверяет он.