До +26°С ожидается в Беларуси 2 июля

Источник материала: БелТА

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах, а ночью по большей части территории Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по югу страны - плюс 18-20. Днем будет 20-26 градусов выше нуля.-0-

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