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Начался суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино
01.07.2019 11:48 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Минский областной суд
Обвиняемыми проходят два фигуранта - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. В январе 2017 года их задержали в связи с другим убийством, совершенным спустя полтора месяца после убийства бизнесмена Метельского. За это преступление их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. В ходе следствия было установлено, что Синькевич, ранее являвшийся спецназовцем, пытался «выбить» из Метельского долг в 450 тысяч. Итогом стало убийство последнего и поджог его машины для того, чтобы замести следы. Свою вину Синькевич полностью отрицает.
Напомним, что преступление
24 мая дело
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Минский областной суд начал разбирательство по делу об убийстве в Березино бизнесмена Серг
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