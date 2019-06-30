Начался суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино

Минский областной суд начал разбирательство по делу об убийстве в Березино бизнесмена Сергея Метельского. На скамье подсудимых двое подогреваемых, уже осужденных за другое убийство.

Обвиняемыми проходят два фигуранта - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. В январе 2017 года их задержали в связи с другим убийством, совершенным спустя полтора месяца после убийства бизнесмена Метельского. За это преступление их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. В ходе следствия было установлено, что Синькевич, ранее являвшийся спецназовцем, пытался «выбить» из Метельского долг в 450 тысяч. Итогом стало убийство последнего и поджог его машины для того, чтобы замести следы. Свою вину Синькевич полностью отрицает.

Напомним, что преступление было совершено в конце сентября 2016 года. Тогда на окраине города в Минской области был убит 41-летний бизнесмен Сергей Метельский. Подробности преступления действительно впечатляют: мужчину застрелили и подожгли его труп вместе с внедорожником, а очевидца, который пытался потушить пожар и достать тело из салона, обстреливали из ближайшего леса из огнестрельного оружия. Тогда Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал расследовать жесткое убийство. В феврале 2019 года следствие заявило, что подозреваемый установлен , в деле появились серьезные подвижки.