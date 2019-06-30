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Преподаватели вузов - абитуриентам. Что надо понять перед первой парой, чтобы выжить?

01.07.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июля абитуриенты сдали последнее ЦТ. Но впереди вас ждет еще больше вызовов. Независимо от того, в какой вуз вы подадите документы, отличия от школы будут значительные. Чтобы студенческая жизнь не показалась шоком, мы попросили преподавателей разных университетов дать пару советов вам. Уж о таком вы точно вряд ли задумывались!

Марина Меженная: «К такому уровню свободы не каждый готов»


Фото из личного архива

Преподаватель кафедры инженерной психологии и эргономики на факультете компьютерного проектирования БГУИР.

— Переход между школой и университетом на самом деле может происходить болезненно. Это в школьной задачке некий обезличенный объект вышел из точки А и через 11 лет гарантированно попал в точку Б. А в университете — неизвестно, в какую точку отправишься, дойдешь до нее или нет… В общем, наконец-то многое зависит от тебя. И это, по-моему, прекрасно. Хочешь учиться — учись. Понял, что не твое — есть возможность сказать «нет» и начать двигаться в другом направлении. В конце концов отрицательный результат — тоже результат.

Вот только к такому уровню свободы не каждый готов. Точнее, к свободе готов, а вот к ее последствиям нет. В процессе семестра может создаться иллюзия, что ваше отсутствие на парах никто не заметил, пропущенные лабораторные можно будет с легкостью наверстать. Если приехал учиться из другого города — контролирующих факторов (в лице родителей) нет, а вот отвлекающих — хоть отбавляй (новый город, новые друзья). И только на сессии этот ком иллюзий взорвется как бомба. Такие «неожиданности» некоторых вводят в ступор: ничего предпринимать не буду — само как-нибудь разрешится.

Бывают и откровения из серии: «Я думал, из меня программиста сделают, а тут на тебе — философия, физика, …». Без ваших усилий никого из вас не сделают. Многие сегодня предполагают, что университет должен сделать из обучаемого орудие для зарабатывания денег. И побольше. И побыстрее. На мой взгляд, цель у высшего образования иная. Университет — это возможность попробовать себя в разных качествах (на примере IT-сферы: в роли разработчика, дизайнера, тестировщика, бизнес-аналитика, др.) и решить, что вам ближе. Университет — это прокачивание навыков стрессоустойчивости, коммуникативности, «умения учиться» в конце концов. И, уж простите за пафос, университет — это всестороннее развитие личности, чтобы человек не только учился непосредственно профессии, но и учился мыслить, в том числе критически; генерировать собственные цели и идти к ним. В связи с чем я бы в порекомендовала в целом изменить фокус с ожиданий на конкретные действия.


Фото: freepik.com

Максимально прислушивайтесь к себе: что увлекает вас больше всего? При работе над какими предметами время пролетает незаметно? Что дается легко и получается лучше, чем у остальных? В этом направлении и стоит двигаться профессионально в будущем. Бывает движение от обратного: вам что-то дается с трудом и не приносит радости — так поищите нечто противоположное по hard и soft skills. И даже если вы уже определились с конкретным направлением — не сбрасывайте со счетов другие предметы, наращивайте свой кругозор. Для этого наберитесь терпения и ходите на занятия.

Задавайте вопросы преподавателям. Стесняетесь спрашивать на лекции — подходите на перемене. Услышали что-то про льготы, материальную помощь, но не знаете деталей — уточните у куратора или в деканате. Форумы, внеуниверситетские паблики, друзья могут сослужить плохую службу из-за неактуальных данных. Лучше все узнавать из первоисточников — деканата. Плюс в нашем вузе в том числе для «амортизации» перехода из школы в университет существуют кураторы-преподаватели. Они расскажут о правилах, предостерегут о возможных проблемах. И, конечно, будут стратегически помогать их решать.

Перестаньте измерять свою успешность оценками. И зацикливаться на них. Особенно это ощущается на первом курсе. Оставьте это школьное наследие борьбы за аттестат в прошлом. Оценка — это форма поощрения успевающих студентов и отсева неуспевающих, не более того. Из количественной оценочной категории перейдите в качественную: знания и навыки — вот, что действительно ценно.


Фото: pixabay.com

Распределяйте нагрузку равномерно. Не накапливайте долги по лабораторным и другим запланированным в процессе семестра формам активности. Не оставляйте на самый последний момент курсовые. А еще не занимайтесь самоуспокоением из серии: многие еще не сдали курсовую (например), и я не единственный такой должник. Опыт других далеко не всегда транслируется на конкретного человека с аналогичным результатом: вы — не все, вы — это вы. Особенно поначалу, пока опыта в планировании задач может оказаться недостаточно, старайтесь все делать с некоторым опережением; мыслите как шахматист — на два шага вперед.

Приоритезируйте свои задачи, планы. На первом курсе поставьте на первое место учебу. Справляетесь? Остается свободное время? Ходите на тренинги и семинары (например, от ПВТ или на базе самого университета), учите английский. Нашли то, что вам интересно? Добавляйте самостоятельную проработку данной предметной области. Считаете, что готовы совмещать учебу и работу? Попробуйте. Но приоритет учебы не означает, что про все остальное в жизни придется забыть. Напротив — дружите, влюбляйтесь. Это ваше время! Если вы «заряжаетесь» от общения с друзьями, любимой музыки, спорта, то и к учебному процессу вы подойдете с позитивным настроем. Это вопрос баланса. Все хорошо, когда в меру.

А еще помогайте друг другу! Сами не оставайтесь равнодушными к чужим проблемам. Эмпатия, взаимовыручка — отличные навыки для жизни в целом.

Светлана Климук: «Учите английский: актуальное не всегда перевели до вас»


Фото из личного архива

Ассистент кафедры общей хирургии, БГМУ.

— Предвижу массу комментариев о преподавателях, которые учат по учебникам тридцатых годов прошлого века, не являются на пары или срывают личные проблемы на бедных детях. Но в любых взаимодействиях групп людей сторонам всегда есть что предъявить друг другу, потому предлагаю верить в лучшее и постараться обеспечить себе комфортное обучение, насколько это только зависит от вас.

Преподаватели вам не враги, но и нарушать регламент не обязаны. Попробовать отпроситься с пары или перенести тест можно. Но вам могут и отказать. Безусловно, из всякого правила есть исключения, и взрослые цивилизованные люди всегда смогут договориться с максимальной взаимной пользой для дела. Однако если вы бесконечно отпрашиваетесь, потому что у вас дела вне университета, стоит задуматься: а оно (высшее образование) вам надо?

Понятие «добрый преподаватель» и «хороший преподаватель» совершенно не обязательно равнозначны. Многих педагогов студенты любят до умопомрачения именно потому, что те гоняют в хвост и в гриву, делая даже непрофильный предмет интересным, а многих просто не уважают за мягкотелость, хотя и считают душкой и няшкой. И делите надвое информацию о преподах от старших товарищей, ведь неизвестны причины того или иного отношения.


Фото: pixabay.com

Учитесь искать информацию. Из года в год печальные студенты жалуются (не отрывая очей от ленты «ВКонтакте»), что не могут найти то или иное к занятиям, потому что в выданной методичке «этого не было». Для меня было неприятным открытием, что некоторые бывшие школьники не умеют составить запрос к поисковику. Конечно, если ты этого никогда не делал, это тяжко. Но при некоторой тренировке вы сможете не только быстро найти любые ответы на любой вопрос к экзамену нужного вам объема, но и фильтровать информацию по качеству источника. А потому…

Учите английский (и другие языки). Большинство наук не стоит на месте, а учебники пишутся годами. Бывает, свежее пособие оказывается безнадежно устаревшим уже за месяц до выхода в печать. А самое актуальное не всегда перевели до вас. К тому же это тренировка для мозга. Только и о теле помните. Кормите и поите его регулярно, а еще…

…занимайтесь физкультурой. Плавайте, крутите педали, тягайте гантели (даже если вы в группе ЛФК — выжмите из нее все). Не обязательно прокачивать себя до состояния молодого бога (или богини), но физическая нагрузка должна быть. Студенты довольно часто консультируются у нас по поводу тех или иных жалоб, и часто причиной проблемы является гиподинамия.


Фото: pixabay.com

Пожалуйста, будьте вежливы. Несмотря на немифический синдром эмоционального выгорания, большинство преподавателей впервые (для группы) приходят к вам с надеждой на то, что получат по крайней мере терпеливого слушателя. Мы по умолчанию считаем, что студент — не школьник, и может контролировать свое поведение. Конечно, у каждого человека свои критерии неуважения, но, если стоять на голове и игнорировать замечания, лояльности ждать не стоит ни от кого.

Отдельно для студентов медунивера: халат — только для занятий. В кафе и в общественном транспорте белые полы выглядят неэротично, особенно если кокетливо выглядывают из-под зимнего пуховика. Вы и так неимоверно круты, потому что вы поступили.

По теме: «Свари себе кашу пару раз». Первокурсники вывели 10 лайфхаков для абитуриентов-2019

 
 
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Преподаватели разных университетов поделились «лайфхаками» для первокурсников с высоты своего опыта.
 
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