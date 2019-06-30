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К 1 сентября в Островце и Гродно начнут работать новые школы

01.07.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в микрорайоне Ольшанка к первому сентября откроется самая большая в области школа. Четырехэтажное учебное заведение рассчитано на 44 класса или 1100 детей. Новое учебное учреждение также появится и в Островце, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

В новой гродненской школе сейчас идут отделочные работы. Уже начали укладывать пол и устанавливать двери. Рядом со зданием учебного заведения появится и большой стадион. Здесь будут обустроены теннисные корты и первое в городе школьное футбольное поле с искусственной травой. Здесь кроме школьников будут заниматься и воспитанники футбольной школы «Неман».


Фото: grodnonews.by

Строят новую школу и в Островце. Она расположена в новом микрорайоне и рассчитана на 765 человек. Новая школа будет оснащена современной техникой. Здесь появятся 17 интерактивных досок, 2 компьютерных кабинета и один лингафонный.


Школа в Скиделе. Фото: grodnonews.by

Обновленное учебное заведение откроется первого сентября и в Скиделе. Реконструкция в средней школе № 1 началось еще прошлым летом. За это время полностью обновили корпус 1959 года постройки и возвели новые. Поэтому здесь появились просторный спортзал, новые большой пищеблок и актовый зал, библиотека, а также дополнительные учебные классы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в микрорайоне Ольшанка к первому сентября откроется самая большая в области школа. Четырехэтажное учебное заведение рассчитано на 44 класса или 1100 детей....
 
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