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Активисты БРСМ возложат цветы к мемориалам воинской славы по всей Беларуси

01.07.2019 08:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Активисты БРСМ возложат цветы к мемориалам воинской славы по всей Беларуси
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ в преддверии Дня Независимости возложат цветы к памятникам, обелискам, братским могилам во всех уголках страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

По его словам, союз молодежи с большим энтузиазмом поддержал инициативу белорусских пионеров возложить цветы к мемориалам воинской славы. "Нам пришелся по душе этот порыв вспомнить и поблагодарить освободителей Беларуси, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, именно таким простым и душевным способом. Цветы всегда олицетворяли добросердечность, душевную чистоту и теплоту. Это очень символично", - отметил Дмитрий Воронюк.

В эти дни завершается молодежный марафон "75", который прошел по местам боевой славы, благодаря чему удалось создать уникальные бесценные реликвии: национальный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы" и полотнище "Беларусь помнит!" размером 6 на 12 метров и именами 484 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - уроженцев Беларуси. Акция, предложенная пионерами, станет одной из ярких страниц этого марафона. К молодежной инициативе может присоединиться каждый белорус. "Чтобы посетить памятные места, не нужны особые затраты, просто надо найти время и сделать это. Главное - помнить. И начинать надо с себя", - считает первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк добавил, что сегодня на своей малой родине вместе с молодежью Могилева он побывает на мемориальном комплексе "Землянка". Здесь в 1941 году находился штаб Западного фронта. Секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич вместе с активом Минской городской организации союза молодежи возложит цветы к мемориальному знаку "Беларусь партизанская" в столице. Дед Юлии, Виктор Григорьевич Шумский, участвовал в партизанском движении в Червенском районе в отряде "Правда". Волонтеры "Доброе сердце" и пионеры Минского района вместе с секретарем ЦК БРСМ, председателем Центрального Совета БРПО Александрой Гончаровой в агрогородке Сеница посетят братскую могилу и почтут память 59 воинов и партизан, погибших в 1941-1944 годах. Второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун побывает 2 июля на Витебской земле и вместе с ребятами возложит цветы к мемориальным комплексам "Прорыв" в деревне Паперино Ушачского района, "Проклятие фашизму" в деревне Шуневка Докшицкого района, к памятнику 23 воинам-гвардейцам в Полоцке.

На сегодняшний день под патронатом волонтерских отрядов БРСМ "Доброе сердце" и тимуровских отрядов БРПО находится 2699 братских могил, военных захоронений, памятников и обелисков.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ в преддверии Дня Независимости возложат цветы к памятникам, обелискам, братским могилам во всех уголках страны, сообщил...
 
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