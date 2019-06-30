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У витебского пенсионера украли крупную сумму в валюте. Милиция думает, что есть и другие жертвы

01.07.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе Гомельской области задержали двух злоумышленников, которые украли сбережения 86-летнего пенсионера из Витебска, сообщает милиция региона.


Фото: УВД

Двое злоумышленников, граждане России, встретили 85-летнего пенсионера возле магазина в Витебске. Предложили ему продать посуду и электроинструменты по низкой цене и помогли добраться до дома, чтобы в комфортной обстановке «продемонстрировать» товар. Там, пользуясь доверчивостью пожилого человека, продали ему часть вещей, а также похитили его сбережения — 1500 долларов и столько же евро.

Пенсионер обратился в милицию. Задержали злоумышленников в Мозырском районе: местный участковый опознал объявленных в розыск мужчин и вызвал витебских оперативников.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

У милиции есть основания полагать, что от действий мужчин на фотографии могли пострадать и другие люди. Всех, кто стал жертвой подозреваемых, просьба обратиться в милицию по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Двое злоумышленников, граждане России, встретили 85-летнего пенсионера возле магазина в Витебске. Предложили ему продать посуду и электроинструменты по низкой...
 
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