У витебского пенсионера украли крупную сумму в валюте. Милиция думает, что есть и другие жертвы

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе Гомельской области задержали двух злоумышленников, которые украли сбережения 86-летнего пенсионера из Витебска, сообщает милиция региона.



Фото: УВД

Двое злоумышленников, граждане России, встретили 85-летнего пенсионера возле магазина в Витебске. Предложили ему продать посуду и электроинструменты по низкой цене и помогли добраться до дома, чтобы в комфортной обстановке «продемонстрировать» товар. Там, пользуясь доверчивостью пожилого человека, продали ему часть вещей, а также похитили его сбережения — 1500 долларов и столько же евро.

Пенсионер обратился в милицию. Задержали злоумышленников в Мозырском районе: местный участковый опознал объявленных в розыск мужчин и вызвал витебских оперативников.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

У милиции есть основания полагать, что от действий мужчин на фотографии могли пострадать и другие люди. Всех, кто стал жертвой подозреваемых, просьба обратиться в милицию по телефону 102.