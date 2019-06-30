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У витебского пенсионера украли крупную сумму в валюте. Милиция думает, что есть и другие жертвы
01.07.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе Гомельской области задержали двух злоумышленников, которые украли сбережения 86-летнего пенсионера из Витебска,
Двое злоумышленников, граждане России, встретили 85-летнего пенсионера возле магазина в Витебске. Предложили ему продать посуду и электроинструменты по низкой цене и помогли добраться до дома, чтобы в комфортной обстановке «продемонстрировать» товар. Там, пользуясь доверчивостью пожилого человека, продали ему часть вещей, а также похитили его сбережения — 1500 долларов и столько же евро.
Пенсионер обратился в милицию. Задержали злоумышленников в Мозырском районе: местный участковый опознал объявленных в розыск мужчин и вызвал витебских оперативников.
Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
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Двое злоумышленников, граждане России, встретили 85-летнего пенсионера возле магазина в Витебске. Предложили ему продать посуду и электроинструменты по низкой...
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