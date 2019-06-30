Прощаемся с жарой. Уже во вторник похолодает

Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. Первый день июля выдался жарким, уже в полдень температура воздуха во многих районах страны превысила отметку +30 °С. Но уже во вторник жара спадет, а в середине недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, и температурный фон понизится. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 2 июля, в отдельных районах Беларуси, а предстоящей ночью на большей части территории Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, по югу — +18…20 °С, максимальная температура днем — +20…26 °С.

В среду, 3 июля, преимущественно по северной половине страны местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…15 °С, максимальная температура днем в основном — +15…22 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +24 °С.

В четверг, 4 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…11 °С, максимальная температура днем +15…22 °С.

В пятницу, 5 июля, ночью в северо-западных, а днем и в центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…12 °С, максимальная температура днем +14…21 °С, по югу страны воздух прогреется до +22…25 °С.

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