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Охотников из Чаусов, которые гоняли по полю на грузовике, признали браконьерами. Один получил срок

01.07.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Охотников, которые в январе гоняли по полю на грузовике в Чаусском районе, признали браконьерами. Из четверых мужчин один получил срок и штраф, второй отделался только штрафом, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Жителей Чаусов задержали на поле у деревни Голочевка ночью 16 января. Четверо мужчин на грузовике ЗИЛ ездили по сельскохозяйственному полю. Двое были в кабине, двое — в кузове. Рейдовая группа госинспекторов засекла, что все мужчины, кроме водителя, фонарями подсвечивали окрестности — вероятно, в поисках дичи.

Мужчин заподозрили в браконьерстве, так как документов на охоту у них не было. К тому же такой способ охоты — с транспортного средства — запрещен и строго наказывается.

Дело дошло до суда. Установлено, что мужчина с ружьем, который находился в кузове, все-таки произвел с ехавшего грузовика несколько выстрелов. Он был легальным охотником и владельцем оружия. Первоначально мужчина рассказал, что якобы стрелял по хищникам (на их добычу также должны быть оформлены документы), но подстрелить никого не успел. Потом, пытаясь уйти от ответственности, изменил свои показания и утверждал, что просто пристреливал ружье, причем не из кузова, а находясь на земле.

Однако расследование показало, что стрелок все же находился на высоте — об этом говорили следы от пуль. И целился мужчина не в лису, а в косуль, которых спугнул с лежки, — об этом также рассказали отпечатки на снегу.

Попытки скрыть правду только усугубили положение браконьера. Суд признал его виновным в незаконной охоте с транспортного средства и приговорил к 2 годам лишения свободы с отсрочкой. Также его лишили специального права на охоту сроком на 5 лет с конфискацией оружия и обязали выплатить штраф в размере 1785 рублей.

Оштрафовали и другого подельника, но уже за хранение нелегального оружия, — у него на даче обнаружили 2 незарегистрированных ружья.

 
 
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Охотника признали виновным в незаконной охоте с транспортного средства. Его подельника оштрафовали за хранение незарегистрированных ружей.
 
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