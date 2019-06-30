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Стало известно, сколько человек посетило фан-зоны Европейских игр в Минске и регионах
01.07.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фан-зоны на Европейских играх посетили более 450 тысяч человек. Преступлений в это время было в два раза меньше, чем обычно. Подробности
Заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что во время II Европейских игр в Минске ежедневно происходило в два раза меньше преступлений, чем обычно.
— Была проведена колоссальная подготовка, которая позволила нам обеспечить общественную безопасность на достаточно хорошем уровне. Сотрудники органов внутренних дел следили за правопорядком на спортивных объектах, а также в фан-зонах, функционировавших во всех регионах республики. Их посетили более 450 тысяч человек, — сказал он.
По его словам, происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения соревнований не было. Только единичные случаи пропажи документов, мобильных телефонов и других вещей. Но эти незначительные инциденты никак не повлияли на общественную безопасность в целом.
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В милиции рассказали, какие инциденты происходили за это время и сколько людей посетило фан-зоны.
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