Стало известно, сколько человек посетило фан-зоны Европейских игр в Минске и регионах

Источник материала: Tut.by

Фан-зоны на Европейских играх посетили более 450 тысяч человек. Преступлений в это время было в два раза меньше, чем обычно. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что во время II Европейских игр в Минске ежедневно происходило в два раза меньше преступлений, чем обычно.

— Была проведена колоссальная подготовка, которая позволила нам обеспечить общественную безопасность на достаточно хорошем уровне. Сотрудники органов внутренних дел следили за правопорядком на спортивных объектах, а также в фан-зонах, функционировавших во всех регионах республики. Их посетили более 450 тысяч человек, — сказал он.

По его словам, происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения соревнований не было. Только единичные случаи пропажи документов, мобильных телефонов и других вещей. Но эти незначительные инциденты никак не повлияли на общественную безопасность в целом.