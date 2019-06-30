ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, сколько человек посетило фан-зоны Европейских игр в Минске и регионах

01.07.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фан-зоны на Европейских играх посетили более 450 тысяч человек. Преступлений в это время было в два раза меньше, чем обычно. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что во время II Европейских игр в Минске ежедневно происходило в два раза меньше преступлений, чем обычно.

— Была проведена колоссальная подготовка, которая позволила нам обеспечить общественную безопасность на достаточно хорошем уровне. Сотрудники органов внутренних дел следили за правопорядком на спортивных объектах, а также в фан-зонах, функционировавших во всех регионах республики. Их посетили более 450 тысяч человек, — сказал он.

По его словам, происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения соревнований не было. Только единичные случаи пропажи документов, мобильных телефонов и других вещей. Но эти незначительные инциденты никак не повлияли на общественную безопасность в целом.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милиции рассказали, какие инциденты происходили за это время и сколько людей посетило фан-зоны.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Гомельщине из-за жары появилась новая бабочка. Она активно размножается и угрожает деревьям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика