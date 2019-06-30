На Гомельщине из-за жары появилась новая бабочка. Она активно размножается и угрожает деревьям

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине — новая напасть, угрожающая плодовым деревьям. Речь идет об американской белой бабочке. Вспышка ее численности уже отмечена в трех районах — Брагинском, Наровлянском и Хойникском. Но прогнозируется, что вскоре насекомое появятся и в других районах области, рассказал «Гомельской правде» председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.





Причина появления — аномально высокая температура и недостаток дождей. Ранее такие вспышки у нас не фиксировались.

Родина бабочки — Северная Америка, где она распространена от Канады до Мексики. В Европе появилась в конце 40-х годов прошлого столетия, впоследствии расселилась от Франции до Каспийского моря.

«Американка» осваивает новые территории не путем естественного перелета, а на транспорте с тарой, упаковочным материалом, грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов. Одна бабочка откладывает до 1500 яиц, самки второго поколения еще более плодовиты.





Гусеницы на первых этапах развития бледно-желтого цвета, но после каждой линьки темнеют, в длину достигают 35 мм. Особенность американских бабочек — коллективное существование: живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, порой оплетают паутиной целые деревья.

Насекомые активно поражают клен, а также плодовые деревья — в меню более 200 деревьев, кустарников и травянистых растений. Вредительство бабочек начинается перед или во время цветения яблони. Бабочки второго поколения летают с середины июля до конца августа. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год насекомое стремительно распространяется и представляет большую опасность для садов. Гусеницы питаются мякотью листьев, поглощая все полезные вещества, необходимые для нормального развития, вследствие этого урожайность плодовых культур значительно снижается. Большое количество гусениц может съесть все листья растения, что приведет к его неминуемой гибели.

Для полного уничтожения популяции необходимо сочетать механический и химический методы: оставшиеся после обработки единичные гнезда срезать и сжигать.