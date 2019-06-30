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В аг. Ольшаны Hyundai сбил пешехода, который сейчас в реанимации

01.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В аг. Ольшаны Hyundai сбил пешехода, который сейчас в реанимации
ДТП произошло 30 июня около 20.00 часов в аг. Ольшаны. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации: 20-летний местный житель, управляя автомобилем «HYUNDAI-CENTENNAL», двигаясь по ул. Школьной, напротив д.№ 76, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по правой обочине и вышедшего на проезжую часть в непосредственной близости от автомобиля 42-летнего односельчанина.

В аг. Ольшаны Hyundai сбил пешехода, который сейчас в реанимации

В результате наезда пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Столинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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ДТП произошло 30 июня около 20.00 часов в аг. Ольшаны. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации: 20-летний местный житель,...
 
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