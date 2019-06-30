В аг. Ольшаны Hyundai сбил пешехода, который сейчас в реанимации

Источник материала: Навiны Палесся



ДТП произошло 30 июня около 20.00 часов в аг. Ольшаны. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации: 20-летний местный житель, управляя автомобилем «HYUNDAI-CENTENNAL», двигаясь по ул. Школьной, напротив д.№ 76, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по правой обочине и вышедшего на проезжую часть в непосредственной близости от автомобиля 42-летнего односельчанина.





В результате наезда пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Столинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

Вероника ГЕЙДЕН