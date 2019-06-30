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В Минске продавец билетов забирала наличные себе и рассчитывалась ими по кредитам
01.07.2019 14:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанка продавала билеты в кинотеатр и театр и не перечисляла деньги на счет компании, вместо этого она покупала продукты и рассчитывалась по кредиту. Следственный комитет
58-летняя женщина в течение года продавала билеты в кинотеатр и театр, а наличные деньги частично присваивала себе. В сумме вышло более пяти тысяч рублей. Женщине необходимо было зачислять наличные на расчетный счет предприятия, а расходно-приходный ордер предоставить в бухгалтерию. Но на счет она зачисляла неполную сумму. Деньги женщина тратила на расчеты по кредитам и покупку продуктов.
Сотрудники ОБЭП Партизанского РУВД провели проверку, СК возбудил уголовное дело в отношении реализатора билетов.
В ходе расследования уголовного дела следователями изучается бухгалтерская документация, допрашиваются свидетели, принимаются меры, направленные на возмещение ущерба. Женщина уже возместила тысячу рублей.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 211 (присвоение) Уголовного кодекса Беларуси. К ней применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
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Минчанка продавала билеты в кинотеатр и театр зачисляла деньги не на расчетный счет компании, а тратила на продукты и погашение кредита.
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