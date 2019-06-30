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В Мостовском районе задержали черного копателя с арсеналом времен войны
01.07.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мостовском районе задержали 63-летнего пенсионера, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дома мужчина хранил 4 артиллерийских осколочно-фугасных снаряда, около 600 г тротила и составные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны,
Милиция предполагает, что арсенал мужчина нашел в местах бывших военных действий.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.
Мужчина уже имеет судимость по аналогичной статье. В 2010 году его приговорили к 3 годам ограничения свободы за незаконное хранение винтовок, револьверов и патронов.
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В Мостовском районе задержали 63-летнего пенсионера, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дома мужчина хранил 4 артиллерийских...
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