В Мостовском районе задержали черного копателя с арсеналом времен войны

Источник материала: Tut.by

В Мостовском районе задержали 63-летнего пенсионера, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дома мужчина хранил 4 артиллерийских осколочно-фугасных снаряда, около 600 г тротила и составные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны, сообщает МВД.



Фото: mvd.gov.by

Милиция предполагает, что арсенал мужчина нашел в местах бывших военных действий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Мужчина уже имеет судимость по аналогичной статье. В 2010 году его приговорили к 3 годам ограничения свободы за незаконное хранение винтовок, револьверов и патронов.



Фото: mvd.gov.by