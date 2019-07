Когда требуется строительная-техническая экспертиза, рассказывает начальник Новогрудского межрайонного отдела ГКСЭ Сергей Овсиенко

Источник материала: Полымя





Строительная-техническая экспертиза требуется в следующих случаях:

* Проведен некачественный ремонт в квартире;

* Не устраивает плохое качество работ по ремонту (или отделке) офиса;

* В результате строительства, получился объект, не соответствующий проекту;

* Неудовлетворительное качество строительства отдельных конструкций (например, вам устроили подземную гидроизоляцию, но в подвале стоит вода);

* Вы были довольны качеством строительных работ, однако, прошло время, и стали проявляться скрытые дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии и отсутствия контроля качества строительства;

* Вы подозреваете, что объёмы и стоимость работ завышены подрядчиком;

* Вы хотите провести обмеры помещений c целью проверки площадей (после сдачи помещения застройщиком, площадь помещения, как правило, не соответствует заявленной);

* Строительная организация произвела работы качественно и в срок, но заказчик c чем-то не согласен;

* Вы не согласны c результатами предыдущей строительной экспертизы, заказанной противоположной стороной;

* Вы уже судитесь c противоположной стороной и возникла необходимость в проведении независимой строительной экспертизы для квалифицированного контроля качества и объемов строительных работ;

* Вас не устраивает качество установки окон, дверей. Экспертиза качества установки поможет разобраться.

Строительно – техническая экспертиза решает и множество других вопросов в зависимости от сложившейся ситуации.

По вопросам проведения строительно-технических экспертиз можно обращаться в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области по тел: 8 (0152) 797650 либо в Новогрудский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по тел: 8 (01597) 42096.