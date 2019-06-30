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Когда требуется строительная-техническая экспертиза, рассказывает начальник Новогрудского межрайонного отдела ГКСЭ Сергей Овсиенко

01.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Когда требуется строительная-техническая экспертиза, рассказывает начальник Новогрудского межрайонного отдела ГКСЭ Сергей Овсиенко

Строительная-техническая экспертиза требуется в следующих случаях:
* Проведен некачественный ремонт в квартире;
* Не устраивает плохое качество работ по ремонту (или отделке) офиса;
* В результате строительства, получился объект, не соответствующий проекту;
* Неудовлетворительное качество строительства отдельных конструкций (например, вам устроили подземную гидроизоляцию, но в подвале стоит вода);
* Вы были довольны качеством строительных работ, однако, прошло время, и стали проявляться скрытые дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии и отсутствия контроля качества строительства;
* Вы подозреваете, что объёмы и стоимость работ завышены подрядчиком;
* Вы хотите провести обмеры помещений c целью проверки площадей (после сдачи помещения застройщиком, площадь помещения, как правило, не соответствует заявленной);
* Строительная организация произвела работы качественно и в срок, но заказчик c чем-то не согласен;
* Вы не согласны c результатами предыдущей строительной экспертизы, заказанной противоположной стороной;
* Вы уже судитесь c противоположной стороной и возникла необходимость в проведении независимой строительной экспертизы для квалифицированного контроля качества и объемов строительных работ;
* Вас не устраивает качество установки окон, дверей. Экспертиза качества установки поможет разобраться.
Строительно – техническая экспертиза решает и множество других вопросов в зависимости от сложившейся ситуации.
По вопросам проведения строительно-технических экспертиз можно обращаться в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области по тел: 8 (0152) 797650 либо в Новогрудский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по тел: 8 (01597) 42096.

 
 
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Строительная-техническая экспертиза требуется в следующих случаях: * Проведен некачественный ремонт в квартире; * Не устраивает плохое качество работ по ремонту
 
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