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Цены на вторичное жильё в Гродно выросли, надолго?

01.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

После небольшого оживления на рынке недвижимости в апреле количество сделок снова сократилось в мае. Риэлторы ожидают, что со следующего месяца по традиции наступит сезон тишины.

Цены на вторичное жильё в Гродно выросли, надолго?

Если в апреле в Гродно зарегистрировали 154 сделки, то в мае эта цифра сократилась до 132. Уменьшение количества сделок было связано с тем, что покупки «первичек» пошли на спад. В целом риэлторы говорят, что тенденция снижения купли-продажи квартир наметилась год назад. Для сравнения, в июне прошлого года продали 190 квартир.

Возможно, нынешняя ситуация связана с тем, что на рынке почти нет предложений от застройщика. Дефицит новостроек, скорее всего, связан с технологическим процессом. Строители «закрыли» стройку в Колбасино, теперь закладывают новый микрорайон в Грандичах, а на это потребуется время. Правда, в конце прошлого месяца ОАО «Гродножилстрой» выставил на продажу квартиры в двух новостройках: от 1120 до 1200 рублей за «квадрат».

В мае почти все сделки совершались на вторичном рынке жилья. Как обычно, самыми востребованными были 2-комнатные квартиры чешской и новой планировок. Из более старых построек покупатели предпочитают жилье в «брежневках». Самой дорогой квартирой стали 4-комнатные апартаменты на 110 «квадратов» по улице Парижской Коммуны с отделкой и инфракрасной сауной. За хоромы новый владелец заплатил 130 тысяч долларов в эквиваленте. Стартовая цена квартиры два года назад была 300 тысяч долларов.

Самой дешевой оказалась «однушка» в блокированном доме с частичными удобствами на 24 квадратных метра по улице Гданьской. Ее продали за 7 тысяч долларов.

По майскому прейскуранту квадратный метр в «однушке» стоил 656 долларов (в апреле – 535), в «двушке» – 633 (в апреле – 628), в «трешке» – 622 (в апреле – 646). Как рассказал риэлтор, оценщик РУП «Гродненское агентство по оказанию риэлторских услуг» Артур Залевский, кардинальных изменений на рынке не предвидится. В Гродно выставляют большое количество квартир, у потенциальных покупателей есть из чего выбрать.

Источник: rgazeta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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После небольшого оживления на рынке недвижимости в апреле количество сделок снова сократилось в мае. Риэлторы ожидают, что со следующего месяца
 
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