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Борисов, процветай!

01.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Праздничных площадок было столько, что казалось, все предприятия, организации и учреждения Борисовского района вышли свои таланты и достижения показать и на других посмотреть. Тем более повод замечательный – двойной – день рождения города и 75-летие мирной созидательной жизни!

Презентовали свою многоплановую работу учреждения среднего, среднего специального и дополнительного образования, проводя под открытым небом мастер-классы разной направленности. Была возможность поучаствовать также в выставке и пленэре «Мой талент – маёй Радзiме», которые проводила народная студия изобразительного искусства Дворца культуры, изучить выставочные экземпляры на мини-экспозиции «Военный городок», попытать удачу в лотерее, посетить музей-бус, «Музей в чемодане», «Музей под открытым небом», у входа в Борисовскую детскую музыкальную школу искусств послушать концерт «Музыка вновь слышна».

А на главной площади города в это время развернулась праздничная торговля с импровизированными мини-кафе и шашлычными, сладостями и прохладительными напитками, сувенирной продукцией. То тут, то там были фотозоны, которые привлекали внимание взрослых и маленьких любителей памятного фотокадра. Работали выставки военной ретротехники и машин МЧС. Детвора с радостью «атаковала» аттракционы. А на крытой сценической площадке, установленной перед зданием штаба СЗОК, шла концертная программа «Тебе, мой Борисов» с участием творческих коллективов Борисовского района. На сцене также свое творчество представили артисты ансамбля польской эстрадной песни «Все в порядке» Борисовской городской организации общественного объединения «Союз поляков на Беларуси».

***

На площадке возле Дворца культуры им. М. Горького развернулся «Солдатский городок». Выставка военного оружия восхищала и удивляла одновременно. К примеру, рядом с уже знакомой многим дивизионной гаубицей разместился подвижной информационный центр ИЦ-2006 последнего поколения с типографией, мультимедийным оборудованием, двумя ноутбуками, фотоаппаратом и видеокамерой. Такой современный комплекс на колесах предназначен для информационного обеспечения личного состава, находящегося вне пункта постоянной дислокации.

Зрители здесь с удовольствием посмотрели мини-реконструкцию событий 1944 г., связанных с освобождением нашего города от гитлеровцев. Ее подготовили театральная студия «Нюанс» СШ №7 и представители 120-й гвардейской объединенной бригады СЗОК. Также военный оркестр полка связи дал концерт. Прошли военизированная эстафета, спортивные соревнования на меткость, по поднятию гири, перетягиванию каната и другие состязания, в которых участвовали команды 7-й школы и воинских частей Борисовского гарнизона. Победители получили грамоты и подарки.

Не менее интересно праздник города отмечался в парке культуры и отдыха им. М. Горького. Работа торговых точек, аттракционов и фотозон сопровождалась концертной программой, выставками, спортивными и развлекательно-игровыми мероприятиями.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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