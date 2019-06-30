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В Лошицкой усадьбе опечатан зал из-за конфликта с коллекционером. Кто прав?
01.07.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Раньше здесь был шедевр, было то, чем можно гордиться», — говорит коллекционер Виталий Жуков. Его экспонаты пробыли в усадьбе в Лошицком парке четыре года, но большей части денег за предметы он не получил. Музей решил свернуть экспозицию коллекционера, объясняя это ее невысоким художественным уровнем. TUT.BY узнал, что происходит в старинной усадьбе.
Что сейчас? Столовая опечатана
Мы
В конце 2017 года Жуков сообщал, что деньги за экспонаты выплачивают медленно, так что коллекционеры могут просто забрать свои предметы и уйти, а усадьба потеряет свой облик.
Что изменилось с тех пор? Сейчас столовая Лошицкой усадьбы, в которой были предметы Виталия Жукова, опечатана. Остальные 11 залов музея работают. Экспонаты искусствоведа музей готов отдать, но коллекционер недоволен и требует денег за то, что его предметами пользовались.
На фотографиях ниже: столовая в 2017 году (слева) и экспонаты Жукова, собранные в буфете (справа) в 2019 году. Напротив еще стоит трюмо. Зал опечатан.
«Нет денег — нет разговора». Версия коллекционера
По словам Виталия Жукова, условия сотрудничества с усадьбой были такими: коллекционер передает экспонаты, они выставляются, происходит их государственная оценка, а через некоторое время их выкупает музей. Конкретных сроков выкупа в договоре хранения нет.
— Это (выкуп. — Прим. TUT.BY) подразумевается. Так было в галерее Михаила Савицкого: там есть интерьеры 19 века и я сам делал залы, часть коллекции выкупили. В усадьбе я сделал это для людей, но это моя собственность, которой пользовались. Из столовой не выкупили ни одной вещи, а некоторые предметы испортили. Это непорядочно. Я думаю, что со мной должны рассчитаться, — говорит Жуков.
— Музей выкупил у коллекционеров два с половиной зала, все остальное — депозит. Раньше здесь был шедевр, было то, чем можно гордиться, но нет денег — нет разговора.
В январе 2019 года Минкульт на запрос Жукова ответил, что специальная комиссия оценивала состояние экспонатов в Лошицкой усадьбе и решила, что в залах «Большая гостиная», «Столовая», «Кабинет Любанского» находится много случайных предметов невысокого художественного уровня. Экспонаты, которые решили не покупать, вернут собственникам. Также в ответе Минкульта сказано, что предметы использовались на основании договоров о безвозмездном временном экспонировании предметов, а обязательства их выкупать нет.
Коллекционер намерен судиться с музеем, он хочет получить деньги за то, что предметами пользовались. Он удивляется: как так вышло, что четыре года его экспонаты соответствовали требованиям усадьбы, а теперь нет?
«Он сказал: пусть люди смотрят». Версия музея
Усадьба в Лошице входит в структуру Музея истории города Минска. Его директор Галина Ладисова объясняет, как выстраивались взаимоотношения коллекционеров и госструктур.
Ни одного предмета усадьбы Любанских не сохранилось. Коллекционеры предложили выставить свои.
— Не сказать, чтобы у них просили. Они сами предлагали и наполняли музей. Предметов предложили гораздо больше, чем необходимо, поэтому мы делали отбор.
Галина Ладисова рассказывает, что музейная концепция базируется на проекте реставрации, разработанном «Минскпроектом». Отбором нужных предметов занимались специалисты национальных художественного и исторического музеев, НАН, Минкульта, Союза художников, Института истории, Центра исследования белорусского языка и литературы — всего около 15 человек.
Эксперты с 2015 года постепенно продвигались по залам. Оценивали каждый предмет — его уместность, соответствие времени. Например, начали осмотр с «Зеленого зала». Там были и экспонаты Жукова — поставец, буфет и две рамы, которые музей купил. Столовую, которая состоит только из его предметов, осматривали последней. Комиссия дошла до этого зала только в 2018 году, все предметы оттуда решили вернуть Жукову:
— Трюмо, бюст Дианы не предназначены для столовой. Комиссия предложила переформировать концепцию зала, мы уведомили Жукова. Это вызвало негодование, он обратился с жалобами к чиновникам. Минкульт создал еще одну комиссию из специалистов, которые подтвердили предыдущие замечания.
В остальных залах усадьбы использовали украшения и посуду Жукова.
То, что ценности выкупают небыстро, объясняется еще и особенностями финансирования, объясняет Галина Ладисова.
— Целенаправленного финансирования для усадьбы не было. В 2015 году выделили деньги для покупки работ Михаила Савицкого — для галереи. Но тогда шли судебные тяжбы родственников о наследстве, поэтому средства перераспределили на покупку предметов для усадьбы.
Финансы разрешили перераспределить и в 2016 году. Поэтому музей постепенно закупал новые предметы по остальным залам. В 2017 году деньги на Лошицу не выделялись, тогда и начались первые обращения коллекционеров. Они возмущались медленными темпами выкупа экспонатов.
С коллекционерами встретились чиновники, но решения о выделении денег, ускоренном приеме экспонатов и создании постоянной экспозиции не приняли.
В 2018-м часть финансирования музей потратил на покупку у Жукова чайного столика, двух блюд и трех тарелок. С 2015 до конца 2018 года для усадьбы у коллекционеров приобрели 38 экспонатов на общую сумму 422 тысячи рублей.
Директор вспоминает, как вышло, что Жуков полностью сформировал столовую к приезду в усадьбу президента еще в 2015 году.
— Жуков тогда сам сказал: «Зачем этот буфет будет стоять у меня дома, пусть люди смотрят». Но поставил условие, что другие предметы в этом зале также будут только его. Так сформировали зал столовой. Предметы, как и у всех, принимались на временное хранение. Сначала на год, потом мы продлевали депозит по полгода с согласия владельца. Если владелец хотел забрать предмет — например, когда его собирались купить — он мог забрать его в любое время. И такие случаи были.
Ладисова добавляет, что в договоре временного приема и экспонирования предметов у музея нет обязательств перед коллекционерами по выкупу всех предметов.
— Сейчас предметы столовой находятся у нас незаконно, потому что договор закончился.
Уже во время конфликта с музеем (в августе 2018 года) Виталий Жуков предложил выставить свой гобелен для бального зала — к приезду главы администрации президента Натальи Кочановой, бесплатно.
По словам Галины Ладисовой, коллекционер сам повесил гобелен, акт приемки работы не составляли, оценку предмета не делали.
— Гобелен должны были в сентябре представить комиссии, которая должна была рассмотреть экспонат перед тем, как его повесят. В августе Жуков привез гобелен, работники не знали, что делать. До комиссии его должны принять в хранилище фонда, подготовить материал. А Жуков приехал с бригадой рабочих, они натянули подрамник и повесили работу на стену.
В музее считают, что гобелен был не в лучшем состоянии, структура нити нарушена. Принимать его не захотели и сняли на следующий день.
— Если коллекционер хочет подавать в суд, то это его право. С остальными таких конфликтов нет. Все понимали, что выделение средств будет растянуто во времени. У некоторых осталось по одному-два предмета, и не только Жукову комиссия их возвращает.
Руководство музея говорит, что готово отказаться от всех экспонатов коллекционера.
— Нужно понимать, что он и сам заинтересован в экспонировании. Ведь, возможно, предметы на выставке заметит кто-то из потенциальных покупателей.
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Мы узнали, что происходит в старинной усадьбе
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