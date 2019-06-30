|
К 75-летию освобождения Беларуси и Осиповичского района. Аг. Вязье
01.07.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Агрогородок Вязье
Встречая 75-летие освобождения Беларуси и района от немецко-фашистских захватчиков, жители Осиповищины возлагают цветы и венки к памятникам и обелискам погибшим. Спасибо вам, дорогие ветераны!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агрогородок Вязье Встречая 75-летие освобождения Беларуси и района от немецко-фашистских захватчиков, жители Осиповищины возлагают цветы и венки к памятникам и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)