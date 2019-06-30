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К 75-летию освобождения Беларуси и Осиповичского района. Аг. Вязье

01.07.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Агрогородок Вязье

Встречая 75-летие освобождения Беларуси и района от немецко-фашистских захватчиков, жители Осиповищины возлагают цветы и венки к памятникам и обелискам погибшим. Спасибо вам, дорогие ветераны!

К 75-летию освобождения Беларуси и Осиповичского района. Аг. Вязье


К 75-летию освобождения Беларуси и Осиповичского района. Аг. Вязье


К 75-летию освобождения Беларуси и Осиповичского района. Аг. Вязье

 
 
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Агрогородок Вязье Встречая 75-летие освобождения Беларуси и района от немецко-фашистских захватчиков, жители Осиповищины возлагают цветы и венки к памятникам и...
 
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