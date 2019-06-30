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Невероятная жара накрыла три города Беларуси. Смотрите, где прямо сейчас больше +35 градусов!

01.07.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу в трех белорусских городах сегодня, 1 июля, столбик термометра поднялся выше отметки +35°С. По данным карты температур, в 16.00 аномальная жара накрыла Могилев, Брагин и Мозырь.

В Могилеве зафиксировали +35,6°С, в Брагине — +35,8°С, в Мозыре — +35°С. Пожалуй, это новый температурный рекорд.

Напомним, что изнуряющая жара продлится всего день. Уже во вторник температура воздуха начнет падать, а в середине недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, и температурный фон понизится.

 
Теги: Могилев
 
 
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Берегите себя и немного потерпите - уже завтра столбик термометра пойдет вниз.
 
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