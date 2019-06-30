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Невероятная жара накрыла три города Беларуси. Смотрите, где прямо сейчас больше +35 градусов!
01.07.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу в трех белорусских городах сегодня, 1 июля, столбик термометра поднялся выше отметки +35°С. По данным
В Могилеве зафиксировали +35,6°С, в Брагине — +35,8°С, в Мозыре — +35°С. Пожалуй, это новый температурный рекорд.
Напомним, что изнуряющая жара
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