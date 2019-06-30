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Читатели TUT.BY помогли парням-инвалидам попасть на закрытие Игр. У них есть еще одна просьба
01.07.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 июня на портале TUT.BY
— После выхода статьи откликнулись неравнодушные люди, которые оплатили и подарили билеты с отличными местами не только нам семерым — гораздо большему количеству людей. Некоторым организовали доставку к месту и обратно. Это было очень для нас неожиданно и безумно приятно! Выражаем самую огромную безграничную благодарность этим людям (поименно перечислять не будем, думаем, каждый сам узнает себя, но эти люди были не только из Беларуси, но и других стран). Спасибо самое огромное за вашу отзывчивость и доброту и за то, что подарили эти часы настоящего праздника! — говорит Евгений.
У парней с ограниченными возможностями есть просьба. Может, еще кто-то захочет и сможет ему помочь?
— Среди нас есть Алексей, тоже человек с ограниченными возможностями. Алексей — очень добрый и позитивный, очень любит волонтерство, был волонтером и на первых Европейских играх в Баку, и на Олимпиаде в Сочи и на других спортивных мероприятиях других стран. А вот в родной Беларуси организаторы отказали в возможности быть волонтерам не только Алексею, но и другим ребятам с инвалидностью, подававшим заявки, — рассказывает Евгений.
По его словам, Алексей очень переживает, что у него не осталось ничего на память от вторых Европейских игр, проходивших на родине, — а он очень хотел бы получить экипировку волонтера в личную коллекцию.
— Вдруг кому-то из волонтеров не нужна эта экипировка и он ее готов отдать Алексею? Если вдруг получится его размера (48 р-р одежды на рост 170−173 см, размер обуви 40−41) — будет классно, но в целом не принципиально — экипировка будет храниться в его волонтерской коллекции.
По словам друзей, Алексей «будет рад даже шнурку от бейджа с символикой Игр».
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«После выхода статьи откликнулись неравнодушные люди, которые оплатили и подарили билеты с отличными местами. Некоторым организовали доставку к месту и обратно....
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