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Внимание, оранжевый! По западу страны и в столице ожидаются сильные ливни
01.07.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину понедельника, 1 июля. Как
В столице с 17 до 20 часов ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с. Местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град.
С 16.30 до 21.00 непогода прогнозируется по западу страны. В первую половину ночи неблагоприятные метеорологические явления распространятся на восточную половину республики.
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В первую половину ночи неблагоприятные метеорологические явления распространятся на восточную половину республики.
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