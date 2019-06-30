Внимание, оранжевый! По западу страны и в столице ожидаются сильные ливни

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину понедельника, 1 июля. Как сообщает Белгидромет , грозы и усиление ветра ожидаются по западу республики и в Минске.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столице с 17 до 20 часов ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с. Местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град.

С 16.30 до 21.00 непогода прогнозируется по западу страны. В первую половину ночи неблагоприятные метеорологические явления распространятся на восточную половину республики.